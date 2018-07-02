HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya Buldan'ın, PKK üyelerinin cenazelerine giden milletvekilleriyle ilgili sözleri gerekçe gösterildi.

Pervin Buldan, Gümüşhane'de yapılan operasyon sırasında ölen PKK'lıların cenazelerine giden HDP'li vekillere yönelik "Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbette ki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı ve TBMM 27. dönem milletvekili Pervin Buldan’ın hafta sonu birtakım haber kanallarında ve internet medyasında yer bulan sözlerinin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan ve benzeri durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda olduklarını ifade eden açıklamaları incelenmiş ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DW/GA, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe