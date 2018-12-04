 HDP Eş Başkanı Buldan mecliste açlık grevine başladı | TÜRKİYE | DW | 04.12.2018

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TÜRKİYE

HDP Eş Başkanı Buldan mecliste açlık grevine başladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Hakkari milletvekili Leyla Güven'in Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması için cezaevinde sürdürdüğü protestoya destek vermek amacıyla mecliste açlık grevine başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması talebiyle geçen ay cezaevinde başlattığı açlık grevine, partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dâhil 10 milletvekilinden destek geldi. Tutuklu Güven'le dayanışma gösteren Buldan ve diğer dokuz HDP'li vekil, mecliste açlık grevine başladı.

Buldan, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, açlık grevi gerçekleştirdikleri diğer HDP'li vekillerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Buldan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, TSİ sabah 10'da başladıkları açlık grevine Çarşamba akşamı 19'da son vereceklerini duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanı, "Bu açıklık grevimizi sevgili Leyla Güven'in Diyarbakır cezaevinde 27 gündür Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğu açlık grevine destek amaçlı yapıyoruz" dedi.

Buldan, "Üç yıldır İmralı Cezaevi'nde kimseyle görüştürülmeyen ve ağırlaştırılmış bir tecrite maruz bırakılan Sayın Öcalan üzerindeki bu tecritin kaldırılmasını, özellikle tüm Türkiye halklarının sahip çıkması gerektiğini ifade etmek isterim" diye konuştu. Başlattıkları açlık grevinin en kısa zamanda amacına ulaşmasını ümit ettiğini belirten Buldan, Öcalan'a yönelik tecritin kalkmasının, "Türkiye'nin geleceği, yarınları, barışı ve demokrasisi açısından önemli olduğunu" söyledi.

"Biz iki gün buradayız" ifadesini kullanan HDP Eş Genel Başkanı, "Bu direniş elbette ki başka yerlerde, başka mekanlarda da devam edecek" diye ekledi.

Başka illerdeki vekiller de dayanışma gösteriyor

Buldan ile birlikte mecliste açlık grevine başlayan diğer milletvekilleri Berdan Öztürk, Dilan Dirayet Taşdemir, Mithat Sancar, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ve Erdal Aydemir.

HDP, Ankara'da bulunmayan milletvekillerinin de seçildikleri illerin il binalarında başlattıkları açlık grevlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Güven, TSK'nın Afrin operasyonuyla ilgili açıklamaları nedeniyle geçen Ocak ayında tutuklanmıştı. Hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 17 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilerek meclise girmişti. Güven, TBMM'nin 27'inci dönemindeki tek tutuklu HDP milletvekili.

DW/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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