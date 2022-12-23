  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Paul Zinken/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

HDP: DBP'ye yapılan seçim operasyonu

Alican Uludağ
1 saat önce

2023 seçimleri yaklaşırken HDP’nin bileşenlerinden Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) yönelik düzenlenen operasyonda 14 parti yöneticisi gözaltına alındı.

https://p.dw.com/p/4LN3l

Diyarbakır merkezli 9 ilde Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) yönelik düzenlenen operasyonda, arasında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. HDP, yaşananları "siyasi mühendislik amacı taşıyan seçim operasyonu" olarak nitelendirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "PKK/KCK" soruşturması kapsamında DBP’ye düzenlenen operasyon bu sabah saatlerinde eş zamanlı yapıldı. Operasyon kapsamında DBP'nin Ankara’daki Genel Merkezi ile il başkanlıklarında arama yapıldı.

Ankara'daki aramanın ardından DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır gözaltına alındı. Bu ismin yanı sıra diğer illerde gözaltına alınanlar Diyarbakır, Van, Şırnak, Batman, Mardin, Ağrı, Gaziantep, Şanlıurfa il eş genel başkanları oldu.

Saliha Aydeniz: İktidarın seçim hazırlığı

DW Türkçe'ye konuşan DBP Eş Genel Başkanı, Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, operasyonun "Kürt halkının demokratik siyaset yapmasını engellemek amacını" taşıdığını söyledi. 2023 seçim sürecine işaret eden Aydeniz, "Gözaltılar tam da bu iktidarın seçime giderken, kendine göre bir seçim sürecini hazırlama talebidir. Şiddetle, baskıyla, yargıyı kendi sopası haline getirerek bir seçimi organize etmeye, planlamaya bu şekilde iktidara devam etmenin girişimidir" dedi.

DBP’nin bu yıl bütün illerde örgütlendiğini de aktaran Aydeniz, "Bu örgütlemenin yaratmış olduğu bir heyecan, enerji ve tekrardan bir toparlanma söz konusuydu. Tam da bundan kaynaklı iktidarda yaratılan bir korku var. Çünkü bu iktidarı sarsacak olan Kürtlerin demokrasi mücadelesi ve özgürlük mücadelesidir" dedi.

DBP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Baskılarla, gözaltılarla siyasi soykırım operasyonlarıyla, bizleri yıldaramayacağınızı bir çok defa deneyimlediniz. Faşizme boyun eğen, geri adım atan tek bir Kürt göremeyeceksiniz, buna siyasi ömrünüz yetmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Peki, operasyon HDP cephesinde nasıl yankılandı?

HDP: Seçim operasyonu

Operasyona karşı yazılı açıklama yapan HDP Merkez Yürütme Kurulu da seçim sürecine işaret etti. HDP MYK’dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bileşen partimiz ve Kürt halkının siyasi iradesi olan DBP’ye yönelik gerçekleştirilen bu siyasi soykırım operasyonları, AKP - MHP iktidarının anti-demokratik, yargıyı araçsallaştıran ve siyasi mühendislik amacı taşıyan seçim operasyonudur. DBP'nin hedef alınmasıyla asıl amaçlanan şey, seçimlere giderken Kürt halkının iradesinin ve örgütlü gücünün teslim alınmasıdır".

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da gözaltıları "siyasi darbe operasyonu" olarak nitelendirdi ve halkın iradesinin teslim alınamayacağını söyledi.

DW Türkçe'ye konuşan bir HDP yetkilisi de seçime doğru gidilirken, sahada çalışabilecek etkili bütün siyasi aktörlerin tasfiye edilmek istendiğini savundu.

8 yıldır faaliyette olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin 2014 seçimlerinde kazandığı 102 belediyeden 94’üne kayyım atanmıştı. Bu süreçte 93 belediye başkanı da tutuklanmıştı.

 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Kars'ta HDP ve BDP'ye operasyon

Kars'ta HDP ve BDP'ye operasyon

Kars'ta terör soruşturması kapsamında DBP ve HDP'li il ve ilçe eş başkanlarına operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan iki DBP'li tutuklandı.
Politika28 Aralık 2016
Türkei Diyarbakir, Bügermeisterin Gultan Kisanak vor Absetzung

Kışanak: Bizi cezaevinde tutunca Kürt sorunu bitti mi?

Kışanak: Bizi cezaevinde tutunca Kürt sorunu bitti mi?

HDP'ye yönelik 4 Kasım 2016'da başlayan operasyonlar, Türkiye siyasetinin kırılma noktalarından biriydi. Çok sayıda HDP'li hâlâ cezaevinde.
Politika4 Kasım 2022
İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan

HDP ve İHD yöneticileri gözaltına alındı

HDP ve İHD yöneticileri gözaltına alındı

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla İstanbul’da HDP ilçe yöneticileri Ankara’da ise İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Politika19 Mart 2021
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı

Suç2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yolsuzlukla suçlanan AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve partneri Francesco Giorgi

Senaryo gibi yolsuzluk: Eva Kaili skandalı

Senaryo gibi yolsuzluk: Eva Kaili skandalı

Politika3 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Göç İdaresi Dairesi

Türkiye'den Almanya'ya ilticada yüzde 216 artış

Türkiye'den Almanya'ya ilticada yüzde 216 artış

Politika10 saat önce
external

Ayşenur Arslan: Tazminat davası açacağım

Ayşenur Arslan: Tazminat davası açacağım

Hukuk ve Adalet21 saat önce04:07 dak.
external

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

Politika22 saat önce04:08 dak.
external

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Politika23 saat önce06:33 dak.

Asgari ücret açlık sınırında

Asgari ücret açlık sınırında

Ekonomi22 Aralık 2022
Ana sayfaya dön