HDP: DBP'ye yapılan seçim operasyonu

Diyarbakır merkezli 9 ilde Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) yönelik düzenlenen operasyonda, arasında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. HDP, yaşananları "siyasi mühendislik amacı taşıyan seçim operasyonu" olarak nitelendirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "PKK/KCK" soruşturması kapsamında DBP’ye düzenlenen operasyon bu sabah saatlerinde eş zamanlı yapıldı. Operasyon kapsamında DBP'nin Ankara’daki Genel Merkezi ile il başkanlıklarında arama yapıldı.

Ankara'daki aramanın ardından DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır gözaltına alındı. Bu ismin yanı sıra diğer illerde gözaltına alınanlar Diyarbakır, Van, Şırnak, Batman, Mardin, Ağrı, Gaziantep, Şanlıurfa il eş genel başkanları oldu.

Saliha Aydeniz: İktidarın seçim hazırlığı

DW Türkçe'ye konuşan DBP Eş Genel Başkanı, Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, operasyonun "Kürt halkının demokratik siyaset yapmasını engellemek amacını" taşıdığını söyledi. 2023 seçim sürecine işaret eden Aydeniz, "Gözaltılar tam da bu iktidarın seçime giderken, kendine göre bir seçim sürecini hazırlama talebidir. Şiddetle, baskıyla, yargıyı kendi sopası haline getirerek bir seçimi organize etmeye, planlamaya bu şekilde iktidara devam etmenin girişimidir" dedi.

DBP’nin bu yıl bütün illerde örgütlendiğini de aktaran Aydeniz, "Bu örgütlemenin yaratmış olduğu bir heyecan, enerji ve tekrardan bir toparlanma söz konusuydu. Tam da bundan kaynaklı iktidarda yaratılan bir korku var. Çünkü bu iktidarı sarsacak olan Kürtlerin demokrasi mücadelesi ve özgürlük mücadelesidir" dedi.

DBP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Baskılarla, gözaltılarla siyasi soykırım operasyonlarıyla, bizleri yıldaramayacağınızı bir çok defa deneyimlediniz. Faşizme boyun eğen, geri adım atan tek bir Kürt göremeyeceksiniz, buna siyasi ömrünüz yetmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Peki, operasyon HDP cephesinde nasıl yankılandı?

HDP: Seçim operasyonu

Operasyona karşı yazılı açıklama yapan HDP Merkez Yürütme Kurulu da seçim sürecine işaret etti. HDP MYK’dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bileşen partimiz ve Kürt halkının siyasi iradesi olan DBP’ye yönelik gerçekleştirilen bu siyasi soykırım operasyonları, AKP - MHP iktidarının anti-demokratik, yargıyı araçsallaştıran ve siyasi mühendislik amacı taşıyan seçim operasyonudur. DBP'nin hedef alınmasıyla asıl amaçlanan şey, seçimlere giderken Kürt halkının iradesinin ve örgütlü gücünün teslim alınmasıdır".

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da gözaltıları "siyasi darbe operasyonu" olarak nitelendirdi ve halkın iradesinin teslim alınamayacağını söyledi.

DW Türkçe'ye konuşan bir HDP yetkilisi de seçime doğru gidilirken, sahada çalışabilecek etkili bütün siyasi aktörlerin tasfiye edilmek istendiğini savundu.

8 yıldır faaliyette olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin 2014 seçimlerinde kazandığı 102 belediyeden 94’üne kayyım atanmıştı. Bu süreçte 93 belediye başkanı da tutuklanmıştı.