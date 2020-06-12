HDP "Darbeye karşı demokrasi" yürüyüşünü başlattı

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma, bir diğer adıyla Dünya Tütüne Hayır Günü. DSÖ’ye göre, tütün kullanıcılarının en az yarısı bu bağımlılık yüzünden ölüyor. Peki Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?