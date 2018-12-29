 HDP birçok yerel seçim adayını belirledi | TÜRKİYE | DW | 31.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

HDP birçok yerel seçim adayını belirledi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) birçok merkezde ön seçim yaparak belediye eş başkan adaylarını belirledi. Aday adaylarının ön seçimi geçmek için projelerini anlattıkları belirtildi.

HDP Kandidaten für Kommunalwahlen (HDP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için birçok merkezde ön seçime giderek belediye eş başkan adaylarını belirledi. HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ön seçim öncesinde belediye başkan aday adaylarının kendilerini ve projelerini tanıttığı belirtildi.

HDP’nin basın açıklamasında, vatandaşların ön seçimlere büyük ilgi gösterdiği belirtilerek, "HDP Merkezi Seçim Komisyonu belirlediği takvim içerisinde belirlenen adayları toplu bir şekilde kamuoyuna duyuracak" denildi.

HDP ilk olarak Kars için Meclis Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in adaylığını duyurmuştu.

Adayların belirlendiği merkezler ve eş belediye başkan adayları şunlar:

Batman: Songül Korkmaz, Hakkari merkez: Evin Konur-Cihan Karaman, Tunceli: Nurşat Yeşil-Aleddin Erdoğan, Diyarbakır Sur: Filiz Buluttekin-Cemal Özdemir, Diyarbakır Bağlar: Zeyad Ceylan-Zübeyde Zümrüt, Diyarbakır Yenişehir: İbrahim Çiçek-Belgin Diken, Diyarbakır Lice: Salime Zingil-Tarık Mercan, Diyarbakır Silvan: Naşide Toprak-Abbas Azizoğlu, Hakkare Yüksekova: Remziye Yaşar-İrfan Sarı, Van Gürpınar: Kemal Güler-Rojbin Akdağ, Van Çatak: Esra Babür-Fazıl Evrim, Van İpekyolu: Seyfettin İtah-Şehzate Kurt, Muş Varto: Nafiye Bal-Gıyasettin Aydemir, Şırnak Cizre: Sosin Çömlek-Mehmet Zıriğ, Şırnak Silopi: Adalet Fidan-Süleyman Şavluk, Van Özalp: Yakup Almaç-Dilan Öğrenci, Van Çaldıran: Leyla Aksak-Faruk Demir ve Mardir Derik: Mülkiye Esmez-Şerif Kıran.

DW / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

HDP’li Demirtaş, Önder ve Baluken’in cezaları onandı

2013 Nevruz konuşmaları nedeniyle suçlu bulunan HDP’li politikacılar Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder ile "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" suçlu bulunan İdris Baluken’in hapis cezaları onandı. (04.12.2018)  

HDP Eş Başkanı Buldan mecliste açlık grevine başladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Hakkari milletvekili Leyla Güven'in Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması için cezaevinde sürdürdüğü protestoya destek vermek amacıyla mecliste açlık grevine başladı. (04.12.2018)  

HDP'liler ve sendikacılara gözaltı

HDP üyeleri ve sendikacılara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, gözaltının herhangi bir gerekçe göstermeden yapıldığını belirtti. (26.11.2018)  

Benzer içerik

Türkei - AKP-Parteitag - Premierminister Binali Yildirim

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım 29.12.2018

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğu açıklandı.

Kurdische Politikerin Leyla Imret

Cizre eski Belediye Başkanı İmret'e Almanya'dan ödül 06.12.2018

Cizre eski Belediye Başkanı Leyla İmret ve engelli hakları için mücadele eden Ottmar Miles-Paul, bu yılki Carl-von-Ossietsky İnsan Hakları Madalyası’na layık görüldü.

Erdogan bei AKP-Sitzung

Erdoğan AKP’nin belediye başkanı adaylarını açıkladı 24.11.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında yapılacak yerel seçimler için AKP’nin 40 ilde belediye başkanı adaylarını açıkladı. Erdoğan "Cumhur İttifakı'na bağlılığı" nedeniyle MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Wahlkampf Muharrem Ince, Republikanische Volkspartei in Istanbul (Reuters/O. Orsal )

Özel haberlerimizle Türkiye'de 2018

24 Haziran seçimleri, yeni hükümet sistemine geçiş, Afrin harekatı, Brunson krizi, medyada tasfiyeler, hakaret davaları, kur krizi... Türkiye gündemi yine yoğun geçti. Özel haberlerimiz eşliğinde 2018'e bir bakış… 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 