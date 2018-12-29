HDP birçok yerel seçim adayını belirledi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için birçok merkezde ön seçime giderek belediye eş başkan adaylarını belirledi. HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ön seçim öncesinde belediye başkan aday adaylarının kendilerini ve projelerini tanıttığı belirtildi.

HDP’nin basın açıklamasında, vatandaşların ön seçimlere büyük ilgi gösterdiği belirtilerek, "HDP Merkezi Seçim Komisyonu belirlediği takvim içerisinde belirlenen adayları toplu bir şekilde kamuoyuna duyuracak" denildi.

HDP ilk olarak Kars için Meclis Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in adaylığını duyurmuştu.

Adayların belirlendiği merkezler ve eş belediye başkan adayları şunlar:

Batman: Songül Korkmaz, Hakkari merkez: Evin Konur-Cihan Karaman, Tunceli: Nurşat Yeşil-Aleddin Erdoğan, Diyarbakır Sur: Filiz Buluttekin-Cemal Özdemir, Diyarbakır Bağlar: Zeyad Ceylan-Zübeyde Zümrüt, Diyarbakır Yenişehir: İbrahim Çiçek-Belgin Diken, Diyarbakır Lice: Salime Zingil-Tarık Mercan, Diyarbakır Silvan: Naşide Toprak-Abbas Azizoğlu, Hakkare Yüksekova: Remziye Yaşar-İrfan Sarı, Van Gürpınar: Kemal Güler-Rojbin Akdağ, Van Çatak: Esra Babür-Fazıl Evrim, Van İpekyolu: Seyfettin İtah-Şehzate Kurt, Muş Varto: Nafiye Bal-Gıyasettin Aydemir, Şırnak Cizre: Sosin Çömlek-Mehmet Zıriğ, Şırnak Silopi: Adalet Fidan-Süleyman Şavluk, Van Özalp: Yakup Almaç-Dilan Öğrenci, Van Çaldıran: Leyla Aksak-Faruk Demir ve Mardir Derik: Mülkiye Esmez-Şerif Kıran.

DW / HT, GA

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