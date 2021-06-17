HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

İzmir'de Çankaya semtinde bulunan HDP İl Başkanlığı binasına dün silahlı saldırı düzenleyerek binada bulunan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün saldırının ardından sosyal medyada silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Onur Gencer, emniyette verdiği ilk ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söyledi. DW Türkçe'nin ulaştığı emniyetteki ilk ifadesinde Gencer'in, "Buraya PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim" dediği öğrenildi.

Gencer, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"16 Haziran 2021 tarihinde intihar eden bir polis memurunun paylaşımı sonrasında PKK'lılar tarafından hakaret içerikli görüşmeler yaşadım. Benim ölmüş anneme ve bacıma sövüldü. Bunun üzerine ben de aynı söylemlerde bulundum. Çocukluktan beri PKK'lı öldürmek için planlar yaptım. Olay doğaçlama yaşandı."

Saldırıyı nasıl planladığını da anlatan Gencer, 2021 yılı Ocak ayı içerisinde İzmir İl HDPbinasının adresini Google üzerinden öğrendiğini kaydetti. Keşif amaçlı bir İngilizce kursuna kayıt olduğunu ifade eden Gencer, özetle şunları söyledi:

"Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bulundurma olarak 2021 Mayıs ayında silah ruhsatı başvurusu yaptım, geçici ruhsat aldım. Kızlarağası’ndan Mehmet isimli şahıstan 3 bin 500 TL bedelle Ruger Silah aldım. Bu silaha 10 mermi koyarak bugünkü olayı gerçekleştirdim. Olay yeri olan HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece 1 kişi oradaydı. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanarak gözaltına alındım."

Öte yandan İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.

DW, DHA / HT,EC

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