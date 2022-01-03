HDP binasına saldıran kişi serbest bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na saldıran ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan Muhammed E.S. tutuklanma talebiyle sevk edildiği İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesince "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na 28 Aralık 2021 tarihinde bıçaklı saldırı düzenleyerek bir kişiyi yaralayan ve üzerinde 2 kurusıkı tabanca ile 6 kurusukı mermisi çıkan E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti.

HDP'den açıklama

Saldırı failinin serbest bırakılması HDP'nin tepkisine neden oldu. HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bahçelievler İlçe Örgütümüze silahlı saldırıda bulunan saldırgan serbest bırakıldı. Bu karar, katillerin sırtının sıvazlandığının ve saldırganların teşvik edildiğinin göstergesidir" denildi.

HDP İzmir il binasınada 17 Haziran tarihinde Onur G. tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda parti üyesi Deniz Poyraz öldürülmüştü. Onur G.'nin yargılanmasına 29 Aralık'ta İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı.

ANKA,DW/HS,CÖ

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