 HDP: Beş belediyede seçimlerin iptalini isteyeceğiz | TÜRKİYE | DW | 11.04.2019

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TÜRKİYE

HDP: Beş belediyede seçimlerin iptalini isteyeceğiz

HDP milletvekili Sancar, KHK ile ihraç edilenlere mazbatalarının verilmemesi kararı üzerine beş yerde seçimlerin iptali için başvuracaklarını açıkladı. HDP Sözcüsü Oluç da YSK'yı kayyım atamakla suçladı.

HDP adına açıklamayı Mardin Milletvekili Mithat Sancar YSK binası önünde yaptı.

HDP adına açıklamayı Mardin Milletvekili Mithat Sancar YSK binası önünde yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem yapılmış seçilmiş kişilere mazbatalarını vermeme kararı alması üzerine Halkların Demokratik Partisi (HDP) YSK önünde açıklama yaptı. HDP Mardin milletvekili Mithat Sancar, YSK'nın kararını "akla, hukuka ve ahlaka sığdırılabilecek bir şey değil" sözleri ile eleştirdi.

"Olağanüstü itiraz yoluna başvuracağız" diyen Sancar, beş belediyede seçimlerin iptalini isteyeceklerini dile getirdi. Sancar, YSK'nın karara bağladığı belediyelerin Van'da Edremit, Tuşba ve Çaldıran ilçeleriyle, Erzurum'da Tekman ve Kars'ta Dağpınar belediyesi olduğunu söyledi. Sancar, "Şimdiye kadar 5 ilçede adayları KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle tutanak iptali yoluna gidilmiştir. Bu ilçelerde partimiz açık farkla seçimleri kazanmıştır. Sonrasında bir karar daha almış YSK, bu ilçelerde ikinci en yüksek oy alan kişiye mazbatayı vermiştir. Her iki karar da çok vahimdir" dedi.

HDP sözcüsü Saruhan Oluç da YSK kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "YSK, AKP-MHP ittifakı tarafından tasarlanan siyasi bir komplonun açık parçası haline gelmiştir" dedi. YSK için "kayyım atayıcı" benzetmesini yapan Oluç, "(YSK) Seçilmiş olana mazbatayı vermeyerek, ikinciye yani seçimi kaybetmiş olana mazbata vererek kayyım atamıştır" dedi. 

"26 seçilmiş adaya mazbataları verilmiyor"

HDP Mardin Milletvekili Sancar, Ankara'da yaptığı açıklamada ayrıca 26 yerde seçimleri kazanan HDP'nin adaylarına mazbatalarının verilmediğini söyledi. Sancar, bu isimler arasında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'ün de yer aldığını belirtti.

Kimlerin aday olabileceğine dair hükümlerin anayasada açık olduğunu söyleyen Sancar, "YSK yetkisini aşmıştır, YSK'nin varoluş sebebi seçimlere güveni ve seçim güvenliğini sağlamaktır" diye konuştu. YSK'yı kendisini Meclis'in yerine koymakla suçlayan Sancar, "(YSK) Görevini kötüye kullanmıştır, işlevini aşmıştır, seçim güvenliğine ve geleceğe güvene ağır darbe indirmiştir" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun KHK'lı adayların yeterlilik şartlarını inceleme sürecinde görevini yerine getirmediği değerlendirmesini yapan Sancar, YSK üyeleriyle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunacaklarını da açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, 15 Temmuz darbe girişimin ardından çıkarılan KHK'larla haklarında işlem yapılan ve 31 Mart seçimlerinde başkan seçilen kişilere mazbatalarını vermeme kararı almıştı. YSK'nın kararı mazbataların sandıktan ikinci olarak çıkan adaya verilmesini öngörüyor. HDP'li adayların seçimi kazandığı noktalarda ikinci gelen partinin AKP olduğu belirtiliyor.

Daha fazlasını okumak için: YSK: KHK’lılar belediye başkanı olamaz

DW/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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