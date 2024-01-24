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TEDAŞ ve TEİAŞ'a ait bazı taşınmazlar özelleştiriliyor

24 Ocak 2024

Cumhurbaşkanı Kararı ile mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) adına kayıtlı 73 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.

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Präsidentenpalast in Ankara
Fotoğraf: picture-alliance/dpa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) kayıtlı olan, 12 ildeki 73 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacağı belirtilerek kararın, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3. maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünden Kararnamenin geçici 8. maddesi gereğince alındığı ifade edildi.

Kararda bu taşınmazların, "Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin hukukuna uygun sair tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirileceği" kaydedildi. 

Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Edirne İstanbul,  İzmir, Kırklareli, Konya, Mersin ve Muğla'da yer alıyor. Taşınmazların bazıları, İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri, İzmir Çeşme, Muğla'da da Bodrum, Köyceğiz ve Marmaris'te, Antalya Kemer ve Manavgat ve Alanya'da, Ankara Yenimahalle'de  bulunuyor. 

ANKA, DW / HT,CÖ

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