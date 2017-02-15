Hazar Denizi'ndeki patlama endişe yarattı

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Hazar Denizi'nde Azerbaycan'ın başkenti Bakü açıklarında meydana gelen patlama endişe yarattı. Patlamanın boyutu ve sebebi bilinmiyor. Azerbaycanlı yetkililer ise durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyıları açıklarında Hazar Denizi'nde Pazar günü şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından metrelerce yükselen alevler yaklaşık 20 saniye boyunca gökyüzünü aydınlattı. Basına yansıyan görüntülerde yükselen alev topunun da geniş bir alana yayıldığı görüldü. Bakü'den görülen de görülen alevler endişe yarattı.
Olayın ardından Hazar Denizi'ndeki doğal gaz platformlardan birinde patlama olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nden (SOCAR) yapılan açıklamada ise patlamanın Ümit doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği, şirketin sorumluluk alanında açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde kaza olmadığı belirtildi.
Patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığı ifade edildi.
Patlamanın neden meydana geldiği ve zarara yol açıp açmadığı bilinmezken Azerbaycanlı yetkililer, patlamaya ilişkin araştırma başlatıldığını duyurdu.
Uzmanlar ise volkanik çamur patlaması olabileceği yönünde kuvvetli belirtiler olduğu yönünde görüş belirtti. Hazar Denizi'nde gaz, çamur ve su karışımı çok sayıda çamur volkanı bulunduğunu ifade eden uzmanlar, eldeki ilk bulguların bu yönde olduğunu öne sürdü.
Olayın yaşandığı bölgeye araştırma yapmak üzere uzman ekipler gönderildiği belirtildi.
DHA,DW/HS,TY
© Deutsche Welle Türkçe
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