HAZ: Lübnan'ın kapsamlı bir yardıma ihtiyacı var

Belarus’ta dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır iktidarda olan Aleksander Lukaşenko’nun kazandığı açıklandı. Ardından da başkent Minsk’te protestocular sokağa çıktı. Reutlinger General-Anzeiger’in konuyla ilgili yorumu şöyle:

"Diktatör kendi ülkesinde önceki yıllarda olduğu kadar dokunulmaz değil. Protestoların ardı arkası kesilmiyor ama bunlar bastırılıyor. Lukaşenko bir dönem daha görevde kalacak ancak endişelenmekte de haklı. Geçen zaman içinde özgürlüklerin olmayışını, internetin kapatılmasını ve küstah yalanları babaları ve anneleri gibi kabullenmeyen yeni bir nesil yetişti. Korona krizi de tuz biber oldu. Lukaşenko’nun altıncı kez seçilmesi onun seçimleri son kez kazanması olabilir. O da bunun farkında.”

Lübnan Beyrut’ta en az 150 kişinin öldüğü patlama sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Lübnan'a destek amacıyla yapılan uluslararası donörler toplantısında 253 milyon euro toplandı. Hannoversche Allgemeine Zeitung’un konuyla ilgili yorumu şu şekilde:

“Ülkenin milyarlara, sığınmacı kriziyle baş edebilmek için kapsamlı bir yardıma ihtiyacı var. Konu, sağlık sisteminin yenilenmesi, okulların, evlerin inşası ve mümkünse Avrupa Birliği’nin ülkenin yükünü hafifletmek için yeniden sığınmacı alması. Devletin modernize edilmesi için siyasi reformları ise Lübnanlıların kendilerinin hayata geçirmesi şart. Suriye savaşıyla baş etmede de Batı sorumluluktan kaçamaz.”

Frankenpost Arap ülkelerinde yeniden başlayan kitlesel gösterilere ilişkin şu yorumu yapıyor:

“Lübnan, Irak, Cezayir ve Sudan’daki kitlesel gösterilerin ikinci dalgası hükümet yönetim sistemini hedef alıyor ancak mafyöz yapıları ciddi bir biçimde sarsamıyor. İnsanlar kalıcı barışçıl protestolardan açık silahlı şiddete kadar her şeyi denedi. Hiçbir yerde başarı kazanamadılar. Hiçbir yerde şimdiye kadar iktidarda olan elitleri görevden almayı ve ülkelerini yeni bir temele oturtmayı başaramadılar. Birçok kişinin çözüm olarak Ortadoğu’dan alıp başını gitmeyi görmesi sürpriz değil.”

Almanya yeniden düzenli eğitim hayatına başlayan okullarda maske zorunluluğu getirilip getirilmemesi gerektiğini tartışıyor. Berliner Zeitung’un yorumu şöyle:

"30 derece yaz sıcağına maske zorunluluğunu hayata geçirmek zor ve mimiklerin olmadığı bir ders yapmak da herkes açısından güzel olmaz. Ama konu bu değil. Tartışma nahoş ve gereksiz çünkü yanlış bir zamanda yapılıyor. Eğitim idaresi, yarım yıldır düzenli ders yapılmadıktan sonra olabildiğince normal ve kurallı bir ders düzenine dönmek istediğini haftalar öncesinden açıkladı. Bu da çalışan veliler açısından sevindirici oldu. Ama anlaşılır bir biçimde derste maske zorunluluğu getirilmesini talep eden öğretmenler, veliler ve öğrenciler var.”

DW / EC, BW

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