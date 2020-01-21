HAZ: Küresel ısınmada ne cehalet ne de panik çözüme katkı sağlar

Davos'ta bu yıl 50'ncisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dün merakla beklenen iki konuşma yapıldı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hükümetleri eleştirerek küresel iklim değişikliğiyle etkili bir mücadelenin yapılmadığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise iklim aktivistlerini felaket tellallığı yapmakla suçladı. İki konuşma Alman basınında da geniş bir biçimde yorumlanıyor. Süddeutsche Zeitung'da Trump'ın yaptığı konuşmayı eleştiren bir yorum yer alıyor:

"ABD Başkanı, Davos'ta her türden festival komitesini çaresizliğe düşürecek cinsten bir seçim yaptı. İsviçre dağlarındaki bu ikinci sahne alışı, Dünya Ekonomik Forumu'nun 50'inci yaşgününün en ilgi çekici olaylarından biri olarak düşünülüyordu. Trump konuşmasında ortaya karışık şekilde kendini övdü. Önce selefi Barack Obama hakkında kötü konuştu, Amerikan işçilerine 'ihanet ettiğini ve onları unuttuğunu' söyledi. Ardından kendi fantastik başarılarını saymaya başladı: Tarihi derecede yüksek yatırımlar, hisse senetlerinin iyi durumu, en düşük seviyede işsizlik, dünyanın en iyi hayat standardı… Trump'a göre tüm bunları başkan olarak kendi başarısı. Ancak bunca kabalık ekonomik büyüme taraftarlarını dahi etkilemedi. İklim değişikliğinin hiçbir değer ifade etmediği Trump'a gelen alkışlar zayıf kaldı."

Heilbronner Stimme ise Trump'ın konuşmasına ilişkin şu eleştirel yorumu yapıyor:

"İklim aktivistlerini çöküş vaizleri ve felaket tellalları olarak kötüleme pervasızlığına sahip olması Donald Trump'ın mevzudan hiçbir şey anlamamış olduğunu gösteriyor. Tarihi bakımdan dünyanın en büyük iklim günahkarı olan ABD şen bir biçimde 'Aynen böyle devam' diyor ve bunu da iyimserlik olarak pazarlıyor. Gerçekte ise olan, ya hakikatin reddedilmesi ya da aptallık veyahut acımasız bir kayırma politikasıdır. Bu Başkan'da bunların hepsinin birden olduğu da pekala söylenebilir."

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Trump'ın konuşmasında haklı olduğu noktalar bulunduğunu vurguluyor:

"Bazılarına göre Donald Trump'ın Davos'taki konuşması ve tavrında eleştirilecek şeyler var. Örneğin kendini methetmesi… Ancak Trump'ın ancak dünyanın geleceğe umutla baktığında ve çöküş vaizlerinin karamsarlığına batmadığında uzun vadede ileriye doğru gidebileceği tezi doğrudur. Bu, daha ziyade Greta Thunberg'e hitaben söylenmiş gibi duruyor. Ancak Thunberg yalnız değil. Dünyanın çöküşü yüz yıllardır boşuna vaaz edildi. Piyasa ekonomilerinin geleceğin zorluklarıyla baş etmek bakımından en iyi duruma sahip olduğu da doğrudur. İster iklim değişikliği isterse de insanlara güvenli içme suyu temin etmek olsun, ilerleme inovasyonlarla olur, bunların geliştirilmesi için de piyasa ekonomileri en iyi düzeni oluşturuyor."

Hannoversche Allgemeine Zeitung Thunberg ile Trump arasındaki karşıtlığı şu ifadelerle betimliyor:

"Trump ve Thunberg zamanın parçalanmış tinini ifade ediyorlar. İki uç onlarda cisimleşiyor. Her ikisi de iklim değişikliğiyle nasıl baş edileceğine ilişkin bir yön vermekten uzak, Davos'ta toplanan ekonomi dünyasının seçkinlerinin ise başkaları gibi buna ihtiyacı var. Küresel ısınma büyük bir sorun. Ancak ne cehalet ne de panik çözüme katkı sağlıyor."

Neue Osnabrücker Zeitung Thunberg ve Trump'ın konuşmalarını şu sözlerle karşılaştırıyor:

"Donald Trump, ABD'nin ekonomik gücünü öven bir konuşma yaparken Greta Thunberg seçkinleri azarladı. Gelecek için Cumalar taraftarları daha iyi bir dünya talep ediyorlar. Ancak demokrasinin ve piyasa ekonomisinin kapasitesini de hafifsiyorlar. Gelecek planlı bir yeşil ekonomide ya da uzmanların neyin yapılması neyin yapılmaması gerektiğini söylediği bir teknokraside yatmıyor. Bundan daha ziyade yakında sekiz milyar olacak bir dünya nüfusu için iklime zarar vermeyen bir refah modeli geliştirmemiz gerekiyor. Bu yapılabilir bir şey. Dönüşümün dinamosu teknolojik ilerleme olacak. Elektromobilite, kuantum bilgisayarlar ya da yapay zeka bilimdeki çabuk gelişimi anlatan anahtar sözcükler. Tüm dehşet senaryolarına karşın iyimser olmak için de nedenler var."

DW / EC, JD

Deutsche Welle Türkçe