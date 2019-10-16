HAZ: Erdoğan kapıları açarsa ne olacak?

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendiren Frankfurter Allgemeine Zeitung, bölgede yaşanan kaosun, Amerikan dış politikasındaki karmaşanın bir yansıması olduğu görüşünde:

"ABD'nin yanında yıllarca IŞİD'e karşı savaşan ve bu örgütün mağlup edilmesinde esaslı bir rol oynayan Suriyeli Kürtler yüzlerini, NATO ülkesi Türkiye'den korunmak için Şam‘ın gaddar diktatörüne çeviriyor. Washington'dan ise önce alaycı sözler, sonra etkili mesajlar, ardından yaptırımlar ve şiddeti sona erdirme çağrısı geliyor. Bu yaptırımlar, Türk ekonomisine diz çöktürecek ve Erdoğan'ı sarsacak türden değil. Suriye-Türkiye sınır bölgesinde yaşanan kaos, Amerikan siyasetinin içinde bulunduğu kaosu da yansıtıyor. O siyaset şimdi, neden olduğu hasarı sınırlamak için çaba sarf etmekte. Kazananlar ABD'nin rakipleri. Malum olan bir kez daha onaylanıyor: Kararların sonuçları vardır; seçimlerin de…"

Konuya Avrupa perspektifinden bakan Hannoversche Allgemeine Zeitung, bölgede yaşananların çok iyi analiz edilmesi gerektiği, aksi takdirde 2015 yılındaki sığınmacı krizine benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği görüşünde:

"Avrupa Suriye'deki yeni savaşa gerilim ve korku içinde bakıyor. Tecrübe ile sabit ki, Avrupa'nın kapılarında yaşanan iç savaşlara gerekli ilgi gösterilmez ise bunun acısı fena bir biçimde çıkıyor. 2015 yılındaki sığınmacı krizinin, Almanya gibi ükeleri bu denli kuvvetli vurmasının nedeni, biraz da sorumluların Suriye'deki savaşın sonuçlarını doğru tahmin edememelerinden kaynaklandı. Bugün de asıl konu Kürt bölgesinde ne olup bittiği değil, esas soru Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapıları açarsa ne olacak?"

Neue Osnabrücker Zeitung ise Almanya'nın Herne kentinde Türkiye'nin operasyonunu protesto gösterisi sırasında Türklere ait iş yerlerine saldırılması vesilesiyle Almanya’daki Türkler ve Kürtler arasında yaşanan gerilimin içinde barındırdığı risklere dikkat çekiyor:

"Suriye'nin kuzeyinde yakında bir NATO üyesi ile Rusya'nın bir müttefikinin orduları karşı karşıya olacak. Ankara'ya silah ihracatını durdurma kararı doğru ancak yeterince etkili değil. Bir askeri ittifakın üyeleri arasında silah ambargosu uygulanabileceği akıllara gelecek şey değildi. NATO bu durumdan gerekli dersleri çıkarmalı. Diğer yandan çatışma süratli bir biçimde sadece savaş bölgesinde artmıyor. Almanya'da yaşayan Türk ve Kürt kökenlilerin sayısı yaklaşık üç milyon. Bunların arasındaki ilişki hiçbir zaman çok iyi olmadı. Suriye'nin kuzeyindeki savaşın etkisiyle bu ilişkinin, karşılıklı öfkeden çıplak şiddete dönüşmesi hiç uzak değil. Herne'de yaşananlar bunun bir işareti olabilir."

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni kuracağı fabrika için Türkiye lehine çıkması beklenen kararı ertelemesi de Alman basınında yankı buldu. Frankenpost gazetesinin yorumu şöyle:

"Volkswagen Türkiye'de fabrika inşa etme planını dondurdu. Bu çok önemli bir sinyal. Ancak kendini padişah sanan Erdoğan ve onun milliyetçilik sarhoşluğuyla başı dönen milyonlarca taraftarı için bu karar pek bir şey ifade etmeyecek. Yaşanabilir bir geleceğin inşası ancak herkesin iyi ilişkiler içinde bir arada yaşamasıyla mümkün olabilir. Ancak görünen o ki, bağnazlık ve körlük bunun idrakını bir süre daha bloke edecek. Nihayetinde Volkswagen şimdilik yeni fabrikayı kurma kararını erteledi. Yılda 300 bin otomobil satma planı ise zaten gerçek olamazdı. Zira yıkıcı bir şiddet anlamsızca hüküm sürüyor."

dpa, / ET,BW

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