Hayvana karşı şiddet yasasına protesto

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, hayvana karşı şiddet yasasının yetersiz olduğu eleştirisiyle Pazar günü İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir protesto gösterisi düzenledi.

Hayvanlara karşı şiddet uygulayanların cezasız kalmasını engellemek için 2004 tarihli "Hayvanları Koruma Kanunu'nda" yapılması öngörülen değişiklikleri eleştiren protestocular, tasarıda yer alan değişikliklerin hayvanların daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağını savunuyor.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, tasarının "tüm hayvanları yok etme çalışmasına dönüştüğünü" öne sürdü.

Hayvan hakları savunucularının konuyu gündeme getirdiği dönemlerde sokak hayvanlarının daha fazla şiddete maruz kaldığını ve toplanarak yok edilmeye çalıştığını belirten Ugan, yeni tasarının sokak hayvanlarının "ölüm kamplarına ya da sürgüne" gönderileceğini ifade etti.

"6'ncı madde değiştirilmesin"

Ugan, yeni yasa tasarısını engellemek ve mevcut yasadaki 6'ncı maddenin korunması için Türkiye'nin 64 noktasında eş zamanlı eylem yaptıklarını belirtirken, Kadıköy'deki eylemin bu çerçevede son gösteri olduğunu söyledi.

Söz konusu 6'ncı madde uyarınca sahipsiz ya da gözden düşmüş hayvanların müşahede yerlerinde kısırlaştırılıp, aşılanıp rehabilite edildikten sonra alındıkları ortama bırakılmaları gerekiyor.

Yeni tasarıda bu maddenin de aynı şekilde yer alması gerektiğini vurgulayan Ugan, değişikliklerin bu şekilde yasalaşması durumunda birçok hayvanın katledilebileceğini savundu.

Tartışmalı konu

Türkiye'de hayvana karşı şiddetin cezasız kalması üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine gündeme gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun değişiklik teklifine göre hayvanlara karşı gerçekleşen zarar verici eylemler bundan sonra "kabahat" değil, "suç" olarak değerlendirilecek. Ancak metnin içindeki bazı ifadelerin tıpkı 6'ncı maddedeki gibi mevcut kanuna göre gerileme içeren ifadeler barındırdığını belirten hayvan hakları savunucuları, cezasızlığın devam edeceğini öne sürerek tasarıyı eleştiriyor.

DW/ÇÖ,EC

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