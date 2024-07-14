Hayvan hakları savunucularından çağrı: Yasayı geri çek!

Gelecek hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeye tepkiler sürüyor. Hayvan hakları savunucuları düzenledikleri eylemlerde hükümete "yasayı geri çek" çağrısı yaptı.

AKP'nin hazırladığı sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne hayvan hakları savunucuları ve muhalefetten siyasetçilerin tepkileri sürüyor.

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasını öngören kanun teklifine karşı bugün Türkiye'nin birçok kentinde protesto eylemi düzenledi.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu kentlerde eş zamanlı düzenlenen eylemlerde "Katliam yasasına hayır!," "Devlet öldürmez devlet yaşatır," "Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" gibi sloganlar atıldı. Hayvan hakları savunucuları kanun teklifinin geri çekilmesi çağrısında bulunurken, yasal düzenlemeye karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Hayvan hakları savunucuları kanun teklifinin geri çekilmesini istiyor Fotoğraf: ANKA

Ankara Ulus Meydanı'ndaki eyleme PATİKO, Doğa İnsan Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu ve Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri ile çok sayıda hayvansever katıldı.

PATİKO Derneği Yöneticisi İsmail Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kapalı kapılar ardında kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarı ile sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin toplanarak bir süre sahiplendirme kılıfı ile bekletilip sonra öldürülmelerini içeren yasa tasarısını tüm kalbimiz, tüm ruhumuz, tüm benliğimizle karşısındayız" dedi.

Doğa İnsan Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu da "Hani hayvanları mal kapsamından can kapsamına almıştınız? Can kapsamına aldığınız bu canların canını nasıl alacaksınız? Bütün tasarı kedi ve köpeklerin nasıl öldürüleceği konusunda uluslararası sözleşmeler, kanunlar ve gerçekler çarpıtılmıştır. Ey tasarıyı hazırlayanlar; hayvanların öldürülmesi üzerine verdiğiniz bu emeği yıllardır kanunun uygulatılmasına vermiş olsaydınız, bugün sahipsiz hayvan üremesi kontrol altına alınmış olacaktı" ifadelerini kullandı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan da "Ucu açık tanımlarla, yerel yönetimlere ötanazi ile öldürme yetkisi veren tasarı asla çözüm getirmemekle birlikte öldürme ve üreme kısır döngüsüne devam edecektir" uyarısında bulundu.

"Kalbinde zerre kadar Allah inancı olan, insanlığını ve vicdanını yitirmemiş hiçbir vekilin bu tasarıya onay vermeyeceğini düşünüyorum" sözleriyle milletvekillerine seslenen Özkan, "Tasarının geri çekilmesi için kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde 'Yasayı Geri Çek' sloganı ile tasarı geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Siyasetçilerden tepki

Sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifine sosyal medyada "YasayiGeriCek" etiketiyle gösterilen tepkiye hafta sonunda muhalefet partilerinden siyasetçiler de destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yaptığı paylaşımda üç bacağı bulunan bir köpekle fotoğrafını paylaşarak, "Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak" dedi. Özel, tepkisini "Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil" sözleriyle ifade etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül "Allah'ın verdiği canı, Allah alır" notuyla tepkisini dile getiren bir video paylaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları kanun teklifine "Hayvanları katletme yasasına izin vermeyeceğiz" ifadesi ile tepki gösterdi. AKP iktidarının Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile sokak hayvanlarını "uyutma, ötenazi" adı altında "toplu bir katliama" hazırlandığını savunan Hatimoğulları, "Bunun adı cinayettir. Hayvanların kısırlaştırılıp, aşılanması ve alındığı yere bırakılması dışında her öneri cinayetle sonuçlanır" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil milletvekillerini yasaya karşı çıkma ve vicdanlarını dinleme çağrısı yaptı. "Hayvanları Koruma Kanun'da değişiklik teklifinin altına imza veren her milletvekili tek tek, bireysel olarak, milyonlarca hayvanın katledilmesinden sorumlu olacak" diyen Kadıgil, "Tüm milletvekillerine sesleniyorum; İçinizde bir parça insanlık kaldıysa bir kez olsun patronunuzu değil vicdanınızı dinlemeyi deneyin" ifadelerini kullandı. Kadıgıl çözüm olarak sunduğu önerileri şöyle sıraladı: "Üretimi yasakla! İthalatı yasakla! Kaçakçılığı durdur! Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat!"

Sokak hayvanları ile ilgili düzenleme komisyon gündeminde

AKP tarafından geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi ile ilgili görüşmelere Çarşamba günü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlanması bekleniyor.

Teklifle belediyelere; "kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara 'ötanazi' yapılması, yani öldürülmesi" yetkisi veriliyor.

Yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk etmek veya bakımevinde barındırılan hayvanı bir yere bırakmaya da cezai yaptırım getirilmesi öngörülüyor. Evcil hayvanını sokağa atana veya yasaklı ırkların üretimini yapanlara da hayvan başına 60 bin lira idari para cezası verilecek.

ANKA, DW/JD, EC