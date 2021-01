Hayvan hakları kanun tasarısı neden hazırlanmıyor?

"Tavuk olduğu belirsiz birtakım ürünler var"

Türkiye toplamda en fazla et tüketen ülkelerden biri. Nüfus artışıyla birlikte et ihtiyacı hızla artarken hayvancılık sektörü daralıyor. Bir yandan et fiyatları yükseliyor, diğer yandan güvenilir gıdaya ulaşmak zorlaşıyor. Peki gıda güvenliği ve yerli üretim özelinde tartışılan Türkiye’de hayvancılık konusu, hayvan hakları açısından ne ifade diyor?