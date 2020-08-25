 Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi | TÜRKİYE | DW | 25.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına eklenen yeni ihbar özelliğine, veri koruma uzmanları şüpheyle yaklaşıyor.

default

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına pazartesi günü eklenen bir özellik veri koruma uzmanlarına göre "ihbar kültürünü" teşvik ediyor.

Uygulamanın kullanıcıları, bu uygulama ile çevrelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeler ve kişileri yetkililere şikayet edebiliyor. Kullanıcılar şikayet ederken fotoğraf, adres ve açıklama da yükleyebilme imkanına sahip. "İhbarda bulun" özelliği, karşılaşılan ihlalleri doğrudan bildirme seçeneği sunuyor.

Bilişim Uzmanı Faruk Çayır, "Birinin, sadece bireysel anlaşmazlığı var diye birini ihbar etmesi çok da imkansız değil. Bu durum Türkiye'de daha önce pek çok kez yaşandı" diyerek uygulamanın söz konusu özelliğini eleştirdi.

Nisan ayında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan uygulama, aynı zamanda yerel koronavirüs vakalarının yoğunluğunun görülebilmesini sağlıyor. Son zamanlarda eklenen bir özellik sayesinde ayrıca koronavirüse yakalanmış birinin öncesinde gittiği mekanları ve irtibatta bulunduğu insanları takip etmek de mümkün.

Yeni eklenen ihbar özelliğinin problemli olduğunu ifade eden Çayır, "Kişilerin anonim kalma hakkını desteklemediği gibi, bilgilerini pek çok kamusal ve özel kurumla paylaşıyor. Ayrıca, verilerin ne kadar süre saklanacağı da belli değil." dedi.

Yetkililer ise uygulamanın hayat kurtarmak için gerekli olduğunu ve bu uygulamanın Türkiye'deki veri koruma kanunuyla da uyumlu olduğunu dile getiriyor.

DW,AFP / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’de istifa eden hekimlerin sayıları artıyor

Sağlık çalışanlarının kazançları, ağır çalışma koşullarına rağmen yüzde 40-60 oranında azaldı. İstifa ve emeklilik taleplerinde göğüs ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, acil servis ve aile hekimleri başı çekiyor.  

Türkiye'de okulların açılış takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını duyurdu. Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak geçilecek.  

Benzer içerik

Deutschland Grippeschutzimpfung

Koronavirüs nedeniyle grip aşısına talep arttı 25.08.2020

Grip aşısını ithal eden Türkiye'ye aşıların Ekim ayı başında gelmesi bekleniyor. Türkiye geçen yıl 1 milyon 300 bin grip aşısı ithal etmişti. Türkiye Eczacılar Birliği koronavirüsün de etkisiyle bu yıl talebin üç, dört kat arttığını belirtiyor.

Syrischer Verfassungsausschuss tritt erstmals zusammen | Geir Pedersen

Suriye anayasa müzakerelerine korona engeli 24.08.2020

Suriye Anayasa Komitesi’nin Cenevre’de başlayan üçüncü tur müzakerelerine, üç katılımcıda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle ara verildi. Görüşmelere devam edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Coronavirus | Deutschland | Sommer an der Ostsee

FAZ: Seyahat etmek pandemiye katkıda bulunuyor 21.08.2020

Almanya'da yeni koronavirüs vakalarının Türkiye ve Kosova'dan dönenler arasında sıklıkla görülmesi, muhalif Rus siyasetçi Navalni'nin zehirlendiği iddiası, Bannon'un gözaltına alınması Alman basınında öne çıkan konular.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Giresun'daki sel felaketi: "Şirketler derelerin üzerinde cirit atıyor"

Giresun'da meydana gelen sel fekaketi 7 ilçede su baskını ve heyelanlara neden oldu. Sel felaketi dere yataklarındaki yapılaşmayı, HES projelerini ve bölgedeki otoyolları da bir kez daha tartışmaya açtı.   

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  