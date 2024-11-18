Hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ kimdir?

Türk arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Çığ'ın vefatı Kaynak Yayınları'ndan yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Kaynak yayınları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Muazzez İlmiye Çığ Bursa'da dünyaya geldi

Tüm dünyayı kasıp kavuracak olan Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına birkaç hafta kala, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa'da küçük bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Adını Muazzez İlmiye koydular. Babası da zaten kızının "ilim sahibi olmasını istediği" için koymuştu bu adı. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesine daha 20 yıl olduğu için hâlâ "Zekeriya kızı Muazzez İlmiye" olarak anılıyordu.

Çocukluğu "Onu Allah bir daha çocuklarımıza göstermesin" dediği Kurtuluş Savaşı yıllarında geçti. Ailesiyle pek çok kez yer değiştirmek zorunda kaldı. İlkokula Çorum'da başladı. Cumhuriyet'in ilanından sonra yeniden Bursa'ya döndüler ve 1926 yılında Bursa Kız Muallim Mektebi yani öğretmen okulu sınavlarını kazandı. 1931 yılında mezun olan Muazzez İlmiye, Eskişehir'de öğretmenlik yapmaya başladı. Babası da aynı kentte öğretmendi.

Muazzez Ilmiye ya da 1934 itibariyle bir soyadına kavuşan Muazzez İlmiye İtil, hem bir imparatorluğun çöküşüne hem de yeni bir devletin kuruluşuna tanık oldu.

1940 yılında Kemal Çığ ile evlenerek bütün dünyanın bildiği adıyla Muazzez İlmiye Çığ olarak anılmaya başlandı.

Kadın hakları ve eğitim onun için çok önemliydi

1930'lu yıllara geri dönecek olursak... Cumhuriyet'in ilk yılları… Türk kadınının da özgürlüğü öğrenmeye başladığı yıllar, artık sadece erkekler değil kadınların da eğitime, çalışma hayatına katıldığı zamanlar…

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Kadın haklarına çok önem veren Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'de inkilapların kadınlar tarafından hiçbir baskı ya da zorlama olmadan benimsemesine çok şaşırdığını anlatmıştı: "Kadınlar için kıyafet kanununda bir şey yok. Atatürk diyor ki, ‘bırakın kadınları, onlar bilirler' diyor. Kadınların hepsi çarşaflı, ben biliyorum, annem de öyleydi. Atatürk valilere, kaymakamlara diyor ki, ‘Kadınlara ihtar edin, çarşafınızı çıkarın diye' diyor. Ceza yok, mesela şu zamana kadar diye bir şey yok. Kanun falan yok. İnanabiliyor musunuz, kadınlar çarşafları çıkardılar. Korkuyla değil. Ben hâlâ şaşıyorum. Nasıl oldu bu işler diye. Nedir bu Atatürk sevgisi, neymiş Atatürk sevgisi."

Ancak Muazzez İlmiye Çığ'ın öğretmen olarak başlayan meslek hayatı bununla sınırlı kalmadı. Atatürk 1930'lu yıllarda Türk dili ve tarihinin araştırılmasını istedi. Ancak bunu araştıracak bir kurum olmadığı fark edilince 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu. Fakültede Hititoloji bölümü de açıldı. Bu sırada Almanya'daki siyasi gelişmeler nedeniyle pek çok Yahudi öğretim görevlisi Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye geldi. Ankara Üniversitesi'nde görev alan Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock ve Prof. Dr. Benno Landsberger de bunlar arasındaydı.

Ankara yılları

Muazzez İlmiye Çığ öğretmenlik yapsa da eğitimini daha da ilerletmek istiyor ama ne yapacağını tam olarak bilmiyordu. Bu sırada babası Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne bir kereye mahsus olmak üzere öğretmenlerin kabul edileceğini öğrenip kızına gidip gitmek istemediğini sordu. Birkaç arkadaşı kaydolunca o da Ankara'ya doğru yola çıktı. Önce Fransızca okumak istedi ama olmadı. Ona Hititoloji ve Sümeroloji eğitimi alması önerildi. 15 Şubat 1936 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kaydoldu. Aslında üniversiteye başladığında Hititoloji'nin ne demek olduğunu bile bilmiyordu: "Lojinin bir bilim ifade ettiğini bile bilmiyoruz. Derse bir girdik herkes Almanca konuşuyor…"

Prof. Dr. Guterbock'dan Hitit Dili ve Kültürü derslerini, Prof. Dr. Landsberger'den Sümer ve Akad Dilleri ile Mezopotamya Kültürü derslerini aldı.

İstanbul'daki müzede geçen onlarca yıl

1940 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çiviyazılı Belgeler Arşivi'ne uzman olarak atandı.

Müzede 32 yıl kadar çalıştı. Burada Sümerce, Akadça ve Hititçe on binlerce tableti sınıflandırıp numaralandırdı. Meslektaşları Hatice Kızılyay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte 74 bin tabletlik bir çivi yazısı arşivi oluşturdu. 1972 yılında emekli olan Çığ, daha sonra halkı da tarih konusunda bilinçlendirecek çalışmalara başladı.

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Çığ'ın "Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni", "İbrahim Peygamber- Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre", "İnanna'nın Aşkı-Sümer'de İnanç ve Kutsal Evlenme", "Hititler ve Hattuşa-İştar'ın Kaleminden", "Gilgameş-Tarihte İlk Kral Kahraman", "Sümerlilerde Tufan - Tufan'da Türkler" gibi çok sayıda kitabı ve bilimsel makalesi bulunuyor.

Sümer dili denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Samuel Noah Kramer'in "Tarih Sümer'de Başlar" kitabını Türkçe'ye çeviren kişi de oydu.

Ancak Çığ kitaplarındaki bazı açıklamaları nedeniyle zor anlar da yaşadı. "Vatandaşlık Tepkilerim" adlı kitabında başörtüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle 92 yaşındayken "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamak" suçu işlendiği gerekçesiyle hakkında dava açılmış ancak beraat etmişti. Çığ, "Benim böyle halkı ayırmak gibi fikrim olamaz. Atatürk ilkelerine bağlı bir kişiyim. Herkesi birleştirmeye uğraşıyoruz. Suçlamayı asla kabul etmem" sözleriyle suçlamaları reddetmişti.

"Uzun yaşamak istemiyorum. Yeter!"

Muzzez İlmiye Çığ, uzun bir ömrü hafızasından hiçbir şey kaybetmeden yaşadı. Bazıları onun uzun ömrün sırrını Sümerler'den öğrendiğini söylüyordu. O ise bu esprilere hep gülerek karşılık veriyordu. Biraz da hüzünle: "Ben de tahmin etmiyordum bu kadar yaşayacağımı. Bilmiyorum genlerle ilgili herhalde. İstemiyorum artık. Uzun yaşamak istemiyorum. Yeter!"

DW Türkçe YouTube kanalında yayınlanan röportajında gençleri ne kadar çok sevdiğini ve onları her zaman nasıl savunduğunu da anlatmıştı. Bir yandan da özür dilemişti onlara okuyacak imkanlar, kütüphaneler sağlanamadığı için... "Onlara çok borçluyuz" demişti. 2020 yılının haziran ayında düzenlenen doğum gününde ise gençlere bir mesajı vardı: "Atatürk yolundan ayrılmayın, karanlığa asla bakmayın, çok okuyun çok çalışın."

Bu kadar uzun bir ömre sahip olup gerçekleştiremediği hayalleri de oldu: "Astronot olup uzaya gitmek ve dünyayı uzaktan izlemek istemişti" mesela...

Bu hayalini gerçekleştiremese de dolu dolu ve insanlık tarihine büyük katkıları olan ve birkaç paragrafa sığdırmanın zor olduğu bir hayat yaşadı. Yurt dışında da antik diller ya da Sümerce denince herkesin tanıdığı bir isim oldu.

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Türkiye onu hem Türk hem dünya tarihine katkıları, hiç bitmeyen enerjisi, rengarenk süslü şapkaları ve Atatürk ilkeleriyle Cumhuriyet'in eşsiz bir savunucusu olarak hatırlayacak. Ki o da daha önce verdiği bir röportajda "Atatürk aydınlanmasının bitmez tükenmez bir neferi ve savunucusu olarak hatırlanmak isterim" demişti.

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