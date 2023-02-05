  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref
Pervez MüşerrefFotoğraf: Zia Mazhar/AP/picture alliance
PolitikaPakistan

Hayatını kaybeden Pervez Müşerref kimdi?

1 saat önce

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti. Darbe ile iktidara gelen ve çocukluğu Türkiye'de geçen baskıcı Müşerref kimdi?

https://p.dw.com/p/4N7Mg

1999 yılında düzenlediği askeri darbe ile iktidara gelen Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hayatını kaybetti. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan ailesi, 2019 yılında sürgündeyken gıyabında verilen mahkeme kararıyla vatana ihanetten ölüm cezasına çarptırılan Pervez Müşerref'in uzun süren hastalık döneminin ardından 5 Şubat Pazar günü öldüğünü doğruladı.

79 yaşında hayatını kaybeden Müşerref'te, 2018 yılında kronik Amiloidoz adlı metabolizma bozukluğuna yol açan ölümcül hastalık tespit edilmişti.

Çocukluğu Türkiye'de geçti

1943 yılında Delhi'de doğan Pervez Müşerref, Hindistan'ın bölünmesinden sonra ailesiyle Pakistan'a taşındı. Müslüman bir aileye mensup Müşerref, diplomat olan babasının mesleğinden dolayı yedi sene Türkiye'de yaşadı.

Pakistan Askeri Akademisi'nde askeri kariyerine başlayan Müşerref, 1964 yılında topçu subayı oldu ve 1965 ile 1971 yıllarında Pakistan'ın ayrıldığı Hindistan'a karşı savaştı. 1998'de dönemin Başbakanı Navaz Şerif tarafından genelkurmay başkanlığına atanarak Pakistan Ordusu'nda ipleri eline aldı. Sadece bir yıl sonra kendini göreve getiren Şerif'in onu görevden alacağı ve orduyu zayıflatacağı iddiasıyla darbe düzenleyerek iktidara geldi. Darbe uluslararası toplumda tepkilere neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen 11 Eylül 2001'deki radikal İslamcı terör saldırıları sonrası dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un radikal İslamcı terörle mücadelesine destek verdi. Ülkesinde ve pek çok Müslüman ülkede bu adımı "ihanet" olarak görüldü. Taliban ve diğer örgütlerce uzun süre tehdit edildi ve terör saldırıları girişimine maruz kaldı.

İkili oynamakla suçlandı 

Her ne kadar radikal İslamcı terörle mücadelede ABD'nin yanında yer aldıysa da Müşerref'in söz konusu örgütlerle mücadele etmediği ve onlara büyük ölçüde hareket serbestisi tanıdığı ve ülkesinde kalmalarına göz yumduğu görüldü. Pakistan, Müşerref döneminde radikal İslamcı terör ve onunla mücadele konusunda ikili oynamakla suçlandı. Buna rağmen Bush ile iş birliği nedeniyle "Busherref" yakıştırmasına maruz kaldı.

2006'da yazdığı "Ateş hattında" (In the Line of Fire) adlı otobiyografide kendini doğuştan liderlik yeteneğine sahip biri olarak tanımladıysa da Pakistanlıların çoğu onun iktidarda olduğu dönemde bile ülke için yanlış yönetici olduğunu savundu. Şahsına yönelik artan tepkiler üzerine 2007'de askeri üniformasını çıkardı ve askeri görevine veda etti. Siyasi gözlemciler Müşerref için orduya veda yönündeki bu adımın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu, nitekim orduyu her zaman "ikinci ailesi", üniformayı da "ikinci teni" olarak gördüğü yorumunu yapıyor.

Akabinde düzenlenen seçimler Müşerref ile onu destekleyen Pakistan Müslümanlar Birliği partisi için tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Müşerref aday olmadıysa da seçimler onun akıbeti konusunda bir nevi referendum olarak görüldü. Söz konusu seçimlerle güçlenen muhalefet, Müşerref'in sonunu hızlandırdı.

Vatana ihanetten ölüme mahkum edildi

2008 yılında görevi bırakmasının ardından sürgüne gitti. 2013'te Pakistan'a dönüş yaptı ve seçimlere katılmak istedi, ancak bu planı mahkemece engellendi. Akabindeki yıllar ev hapsinde kaldığı ve ona yönelik suçlamaların yargıya taşındığı bir süreç oldu. Yöneltilen suçlamalar arasında muhalif lider ve Eski Başbakan Benazir Butto'nun öldürülmesi de yer aldı. 2014 yılında, 2007'de olağanüstü hal ilan etmek ve anayasayı devre dışı bırakmaktan vatana ihanetle suçlandı. Müşerref ise kendine yönelik iddiaları "siyasi amaçlı adımlar" olarak niteleyerek reddetti.

2016’da sağlık sorunları nedeniyle ülkeyi terketmesine ve Dubai'de tedavi edilmesine izin verildi. Pakistan'dan ayrılmadan önce, tedavisinden sonra ülkeye döneceği ve kendisine yönelik suçlamalarla yüzleşeceği sözü alındı.

2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürgündeyken gıyabında vatana ihanetten ölüm cezasına mahkum edildi. Her ne kadar karar bir aydan kısa süre zarfından kaldırıldıysa da Müşerref ülkesine bir daha dönmedi.

 

dpa / ETO,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Pakistan | Explosion in einer Moschee in Peshawar

Pakistan'da camide patlama

Pakistan'da camide patlama

Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen patlamada en az 59 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamada en az 120'den fazla insan yaralandı.
Toplum30 Ocak 2023
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han vuruldu

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han vuruldu

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu. Saldırı, Han'ın erken seçim çağrısıyla çıktığı konvoy yolculuğu sırasında gerçekleşti.
Politika3 Kasım 2022

Müşerref gözaltına alındı

Müşerref gözaltına alındı

Pakistan'da eski devlet başkanı Pervez Müşerref Hollywood filmlerini aratmayan kaçışından bir gün sonra göz altına alındı.
19 Nisan 2013
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Çin'e ait olduğu söylenen ve casusluk amacı ile kullanıldığı iddia edilen balon, ABD Hava Kuvvetleri tarafından, Atlas Okyanusu üzerinde vurularak düşürüldü - (04.02.2023)

ABD Çin'in "casus" balonunu vurdu

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kanser hastalığına ve onunla mücadeleye dikkat çekmek için pembe şemsiyeler tutan yüzlerce insanın oluşturduğu kurdela sembolü

Psiko-onkoloji: Kanser hastalarına destek

Psiko-onkoloji: Kanser hastalarına destek

Sağlık20 saat önce
İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Fatih sondaj gemisi - (29.05.2020)

Yerli doğal gaz konut ihtiyacını karşılayacak mı?

Yerli doğal gaz konut ihtiyacını karşılayacak mı?

Ekonomi4 Şubat 2023
İngiltere'nin başkenti Londra'da kalabalık bir cadde

Anket: İnsanların üçte biri başka ülkede yaşamak istiyor

Anket: İnsanların üçte biri başka ülkede yaşamak istiyor

Politika4 Şubat 2023
Amasra'da yaşanan maden faciası sonrası iki işçi

Türkiye'de işçiler son 21 yılda neler kaybetti?

Türkiye'de işçiler son 21 yılda neler kaybetti?

Ekonomi4 Şubat 2023

Resmi ilan yönetmeliği yargıya taşınıyor

Resmi ilan yönetmeliği yargıya taşınıyor

Basın özgürlüğü3 Şubat 2023
İzmir'de bir cemevinde kadınlar

Aleviler Özzeybek'i başkan olarak tanıyacak mı?

Aleviler Özzeybek'i başkan olarak tanıyacak mı?

Politika3 Şubat 2023
Ana sayfaya dön