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Hawaii'deki yangında can kaybı 93'e yükseldi

13 Ağustos 2023

Hawaii eyaletinin Maui Adası'nda hafta başında çıkan ve yayılan yangınlarda can kaybı 93'e yükselirken hâlâ pek çok kayıp kişinin yangın enkazları altında olduğu, can kaybının yükseleceği tahmin ediliyor.

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Turizmin merkezi, tarihi Lahaina kenti neredeyse tamamen kule döndü.
Turizmin merkezi, tarihi Lahaina kenti neredeyse tamamen kule döndü.Fotoğraf: Hawai'i Department of Land and Natural Resources/REUTERS

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bir eyaleti olan Hawaii'nin Maui Adası'nda Salı günü başlayan ve hızla yayılan yangınlarda can kaybı son açıklamalara göre 93'e yükseldi. Hawaii Valisi John Green, turizm merkezi olan tarihi Lahaina kentinin neredeyse tamamının yanıp küle döndüğünü söyledi.

Resmi makamların yeterli tedbir almadığı ve vatandaşları vaktinde uyarmadığı yönündeki eleştiriler de artıyor. Çok sayıda Hawaiili, yangına dair sirenlerle uyarı yapılmadığını, durumun ciddiyetinden ancak başka vatandaşların söylemesiyle haberdar olduğunu belirterek afet yönetimini eleştiriyor. Hawaii makamları da, vatandaşların sirenle uyarılmadığını kabul ederken, cep telefonlarına yollanan mesajlarla uyarılar yolandığını belirterek kendini savundu. Ancak alevler yüzünden elektrik ve telefon iletişimi kesildiğinden vatandaşların uyarı mesajlarını almadığı da haber veriliyor.

2 bin 200 bina yandı

Şimdiye kadar 2 bin 200 binanın tamamen veya kısmi şekilde yandığı, alevlerin 850 hektar alanı yok ettiği belirtildi. 1410 kişinin toplu barınma merkezlerine yerleştirildiği haber verilirken, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), yangında oluşan tahribatın 5,5 milyar dolar olduğun tahmin edilidiğini açıkladı.

Brände in Hawaii
Fotoğraf: Tiffany Kidder Winn/AP/dpa/picture alliance

Güvenlik birimleri vatandaşların evlerinin bulunduğu yerlere girişine şimdiye kadar izin vermedi. Bunu deneyenleri de bir yıla kadar hapis cezası ile 2 bin dolar para cezasının beklediği uyarısı yapıldı.

Binlerce vatandaşın, dün de polisin güvenlik koridoru kenarında evlerinin olduğu yere dönüp yakınlarının veya hayvanlarının akıbetini öğrenmek için beklediği dikkat çekti.

Başsavcı Anne Lopez, yangına sorumlu birimlerin yeterince hızlı ve gerekli tepkiyi gösterip göstermediğinin, yangınlar öncesi de gerekli tedbirleri alıp almadığının incelenmesi için de kapsamlı şekilde soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

CNN televizyon kanalına konuşan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jill Tokuda, "Alevlerin tehlikesini ve hızını doğru tahmin edemedik" diyerek hata yapıldığını kabul etti. 

AFP, Reuters / ETO, EC

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