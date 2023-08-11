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Hawaii'deki yangında can kaybı 55 oldu

6 saat önce

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda çıkan yangınlar sürerken, can kaybının 55'e ulaştığı açıklandı.

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Tarihi Lahaina kasabasının büyük ölçüde zarar gördüğü bildiriliyor.
Tarihi Lahaina kasabasının büyük ölçüde zarar gördüğü bildiriliyor. Fotoğraf: Matthew Thayer/Maui News/AP/picture alliance

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda devam eden yangınlarda can kaybının 55'e ulaştığı açıklandı. Bölge valisi Josh Green, binlerce Hawaiilinin de evini barkını yitirdiğini duyurdu. Vali Green, yangınlardaki can kaybının artacağı endişesini taşıdıklarını da belirtti. Vali Josh Green, "1960'ta meydana gelen tsunamide Big Island'da 61 can kaybı yaşadık. "Bu sefer can kaybının daha yüksek olması maalesef kuvvetle muhtemel gözüküyor" diye konuştu. Daha önce yapılan açıklamada ölü sayısı 36 olarak açıklanmıştı.

Vatandaşlara "kapılarınızı afetzedelere açın" çağrısı

Vali Josh Green, binlerce bölge vatandaşının evini kaybettiği için acil olarak barınacak yere ihtiyaç duyulduğunu, 2 bin kişiye kalacak ev arandığını söyledi. Öte yandan sivil vatandaşlara da kapılarını afetzedelere açma yönünde çağrı yaptı. 

USA Wrackteile eines Waldbrandes in Lahaina, Hawaii
Fotoğraf: Rick Bowmer/AP Photo/picture alliance

Hawaii'nin sevilen turistik adalarından Maui'de çıkan yangınlarda tarihi Lahaina bölgesinin büyük bir kısmının yok olduğu bildiriliyor. Vali Green, 1700 bina ile kentin yüzde 80'nin tamamen zarar gördüğünü de açıkladı. AFP haber ajansı muhabirinin havadan çektiği görüntülerde üzerinde duman yükselen çok sayıda yanmış enkaz görüldüğü dikkat çekti. 

İnsanlar alevlerden kaçmak için denize atladı

Hawaii Sahil Güvenlik, alevlerin hızlı ilerleyişi karşısında en az 100 kişinin canını kurtarmak için denize atladığını,, bunlardan 50'sinin sahiil güvenlik birimlerince kurtarıldığını duyurdu. Lahaina'da yaşayan Kekoa Lansford adlı görgü tanığı, sahilde cansız bedenler gördüklerini aktardı. Lansford "İnsanları kurtarmaya çalıştık. İhtiyaç duyulan yardımı alamıyoruz" diye konuştu.

Binlerce kişinin evini yitirdiği ve barınacak yer aradığı haber veriliyor.
Binlerce kişinin evini yitirdiği ve barınacak yer aradığı haber veriliyor.Fotoğraf: Rick Bowmer/AP/picture alliance

ABD Başkanı Joe Biden, dün Hawaii için afet durumu ilan etmiş, böylece özellikle evini barkını kaybeden insanlara acil yardımların yapılmasına başlanmıştı. 

Maui Adası'nda salı günü eş zamanlı olarak çok sayıda yangın başlamış, kuraklığın yaşandığı adada saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgar ve fırtına nedeniyle alevler hızla yayılmıştı.

AFP/ ETO,EC

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