Hawaii'deki orman yangınlarında ölü sayısı 100'ü geçti

ABD'ninHawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nı etkisi altına alan orman yangınlarında ölü sayısı 101'e ulaştı. Hawaii Valisi Josh Green, "Böylesine büyük bir kayıp karşısında acımız çok büyük" açıklaması yaptı. Vali Green, basın mensuplarının soruları üzerine kurbanlar arasında çocukların da bulunduğunu söyledi. Green, ölü sayısının daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangın felaketi olan Maui Adası'ndaki yangınların södürülmesinin ardından bölgede incelemeler başladı. Yetkililer, şu ana kadar binaların üçte ikisinin incelendiğini belirterek ölülerden sadece dördünün kimliğinin tespit edilebildiğini belirtti. Polisten yapılan açıklamada, yakınlarını kaybedenlere DNA örneği vermeleri çağrısı yapıldı.

8 Ağustos'ta başlayan yangınlarda Maui Adası'nın birçok kesimi etkilenirken özellikle 13 bin nüfuslu tarihi Lahaina kenti büyük hasar aldı. Sokakların savaş bölgesini andırdığı kentin merkezi ise yangında tamamen kül oldu. 2 binden fazla bina tamamen veya kısmen yanarken yangında meydana gelen maddi hasarın milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor.

Lahaina kent merkezi yangında tamamen kül oldu Fotoğraf: Rick Bowmer/AP/dpa/picture alliance

Biden felaket bölgesine gidecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın bir tarihte felaket bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor. "Eşim ve ben en yakı zamanda Hawaii'ye gideceğiz" diyen Biden yangının ardından başlayan kurtarma çalışmalarına engel olmamak ve rahatsızlık vermemek için seyahati hemen gerçekleştirmediğini ifade etti. Biden, yangın mağdurlarına ihtiyaçları olan "tüm desteğin verileceğini" taahhüt etti.

Öte yandan 100'den fazla kişinin canına mal olan yangının çıkış nedeni belirsizliğini koruyor. Yetkililer, yangının çok hızlı bir şekilde yayılmasında adanın güneyinde etkili olan kasırganın da rolü olduğuna dikkat çekiyor.

dpa/BÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?