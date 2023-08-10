Hawaii'de orman yangınları: 36 ölü

Hawaii'nin Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 36'ya yükseldi. Maui ilçe idaresinden yapılan açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları devam ederken yangında toplam 36 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi" denildi.

Tarihi Lahaina kentinin neredeyse tamamını etkisi altına alan yangının söndürülmesi çalışmaları sürerken, Pasifik Okyanusu'ndaki kasırganın neden olduğu rüzgarların yangının şiddetinin daha da artmasına yol açtığı belirtiliyor.

Lahania Fotoğraf: Jeff Melichar/TMX/REUTERS

Yangından en fazla etkilenen Lahaina kentinde en az 270 binanın zarar gördüğü veya kullanılamaz duruma geldiği bildirildi. Vali Josh Green, "Lahaina'nın büyük bölümü zarar gördü ve yerli ailelerin çoğu tahliye edildi" dedi.

Salı günü başlayan orman yangını 35 bin nüfuslu Maui'de yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Hawaii Acil Durumlar Yönetim Ajansı, 800 hektarlık alanın yangında kül olduğunu duyurdu.

AFP/BÖ,EC