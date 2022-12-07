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Fotoğraf: Daniel Kubirski/picture alliance
PolitikaAvrupa

Havayolu şirketleri karbon emisyonu ücreti ödeyecek

6 saat önce

AB, havayolu şirketlerinin karbon emisyonu nedeniyle ödedikleri ücretleri artırmayı öngören yasa üzerinde anlaştı.

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Avrupa Birliği (AB), Çarşamba günü havayolu şirketlerinin küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonu nedeniyle ödedikleri ücreti artırmayı öngören bir yasa üzerinde anlaştı. Bu yasayla, sektörün üzerinde fosil yakıt kullanımını azaltmak konusunda baskı oluşturulması hedefleniyor.

Mevcut durumda havayolu şirketleri Avrupa içi uçuşlar için AB'nin karbon marketinden aldıkları izinleri bildirmeleri gerekiyor, ancak AB çoğu zaman bu izinleri ücretsiz veriyor. Söz konusu yasayla bu uygulamanın değiştirilmesi planlanıyor. AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmasına göre bu ücretsiz izinlerin 2024 yılına kadar yüzde 25'inin, 2025 yılında yüzde 50'sinin sonlandırılması planlanırken, 2026 yılına kadar bu ücretsiz izinlerin tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.

Böylece havayolu şirketleri karbondioksit izinleri için ödeme yapmak durumunda kalacaklar. Bu uygulamayla yarattıkları kirliliğin azaltılması hedefleniyor. Ücretsiz olarak verilen karbondioksit izinleri 2024 ve 2030 yılları arasında az miktarda olacak şekilde sadece sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF) kullanan havayolu şirketlerine sağlanacak, böylece SAF'lar ile fosil yakıtlar arasındaki fiyat farkı giderilecek.

Avrupa Parlamentosu Baş Müzakerecisi Suncana Glavak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeşil dönüşüm konusunda sektörün yanındayız" ifadelerini kullandı. İklim aktivistleri ise karbon marketi uygulamasına uluslararası uçuşların eklenmemesini eleştiriyor. Ulaşım ve Çevre Derneği'nden Jo Dardenne, "Ortalama bir Avrupalı aile karbon emisyonu için, uzun uçuşlar yapanlardan daha fazla ödeyecek" dedi.

Bu uygulamanın yanı sıra havayolu şirketleri 2025 yılından itibaren nitrojen oksit ve is partikülleri gibi kirliliğe neden olan diğer maddeleri de bildirmek zorunda kalacaklar.

rtrs / AI, TY

 

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