Havalimanlarında yıllık yolcu sayısında yüzde 74'lük düşüş

Almanya'da 2020 yılında havalimanlarında gelen ve giden yolcu sayısı tarihi bir düşüş kaydetti. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ülkenin 24 büyük havalimanında gelen ve giden yolcu sayısı toplamda 57 milyon 800 bin oldu. Daire bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 74,5 oranında azalmaya tekabül ettiğini açıkladı. 2019 yılında Almanya havalimanlarında gelen ve giden yolcu sayısı toplamda yaklaşık 226 milyon 700 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Lufthansa Alman havayolu şirketi Lufthansa salgın nedeniyle 2020'nin ilk yarısında yaklaşık üç milyar euro zarar etti. Yetkililer şirkette tam zamanlı sözleşmeyle çalışan yaklaşık 22 bin personel fazlası olduğu görüşünde. Lufthansa CEO'su Carsten Spohr şirketin uzun vadede küçülmeye gitmesi gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 760 uçaklı filodan 100 uçağın çıkarılması planlanıyor.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Ryanair Avrupa'da sivil hava taşımacılığı lideri Ryanair nisan ve haziran aylarında geçen senenin aynı zaman dilimine göre yüzde 95 oranında ciro kaybı yaşadı. Her ne kadar korona krizi İrlandalı şirketi kuruluşundan bu yana ilk kez net bir kayıpla karşı karşıya bıraksa da, şirketin 185 milyon euroluk zararı sektörün diğer şirketlerinin kayıplarına göre düşük bir seviyede.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? International Airlines Group (IAG) İngiliz-İspanyol şirketi IAG 5,3 milyar euroya düşen cirosunun yaklaşık 1,37 milyar euroluk bir faaliyet kaybına neden olduğunu açıkladı. Çokuluslu şirket hurdaya çıkarılacak jet taramalarının toplam 2,2 milyar euro zarara neden olmasını bekliyor. IAG’nin kardeş şirketi British Airways'te çalışan 12 bin personel de işten çıkarılacak. Bu rakam şirket çalışanlarının dörtte birine tekabul ediyor.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Air France KLM Fransa'nın Air France ile Hollanda'nın KLM şirketlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan Air France KLM'in cirosu geçen seneye oranla yüzde 83 zarar kaydederek 1,18 milyar euro oldu. Şirket ayrıca 1,55 milyar euroluk faaliyet kaybı yaşadı. Air France ve Hop!’un toplam 7 bin 580 kişiyi işten çıkarması bekleniyor. Hollandalı KLM ise 2022'ye kadar toplam 33 bin çalışandan 5 binine çıkış verecek.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Easyjet Ucuz uçak bileti satışlarıyla ünlü İngiliz şirket Easyjet nisan-haziran arası yaklaşık 360 milyar euro zarar etti. 315 uçaklı filodan sadece on uçağı faaliyette tutan şirket yaklaşık 7,7 milyon euroluk ciro ile 2019'un aynı çeyreğinde elde edilen yaklaşık 1,8 milyar euronun hayli gerisinde kaldı. Mayıs ayında açıklamalarda bulunan Easyjet yetkilileri 4 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Norwegian Koronavirüs salgını öncesinde de kritik bir süreçten geçen Norveçli şirket Norwegian ticari bilgilerini ağustos ayı sonunda paylaşacağını duyurdu. Nisan ayında İsveç ve Danimarka'da bulunan kardeş şirketlerinin faaliyetlerini durduran Norwegian 4 bin 700 pilot ve kabin görevlisini işten çıkardı.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? SAS İskandinav Hava Yolları SAS tarafından geçen aylarda yapılan açıklamalara göre şirket çalışanlarının yarısının, yani yaklaşık 5 bin çalışanın işten çıkarılması sözkonusu. Şirket hisselerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran Danimarka, İsveç ve Wallenberg Vakfı bir kurtarma paketi hayata geçirdi.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Wizz Macar havayolları şirketi Wizz mayıs ayında rakiplerinden daha fazla uçuş seferi gerçekleştirmesine rağmen, yaklaşık 9 milyon euro kâra karşın 57 milyon euro zarar etti. Şirkette görev yapan 5 bin personelin yüzde 20'si işini kaybetti.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Condor Alman tatil ve havayolu şirketi Condor, geçen yıl ana holdingin yüzlerce çalışanı işten çıkarması sonrasında, koronavirüs krizini yeni bir personel tasfiyesine gitmeden atlatmayı planlıyor. Şirket kısa mesai ve sendikalarla varılan kriz anlaşmaları ışığında personel giderlerini düşük tutacak. 4 bin 200 kişinin çalıştığı holding, ticari rakamları hakkında veri paylaşmıyor.



İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana ilk kez yolcu sayısının bu denli düşük olduğu belirtiliyor. 1991 yılında Federal İstatistik Dairesi 63 milyon yolcu kaydetmişti.

Nisan-Haziran arasında neredeyse durdu

Yolcu sayısındaki çarpıcı düşüşte koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları belirleyici oldu. Ocak ve Şubat 2020'de dış hatlarda bir önceki yıla benzer rakamlar kaydedilirken, Çin ile hava trafiği şubat ayından itibaren belirgin bir biçimde düşmeye başladı. Mart ayından itibaren ise hava trafiği genel olarak çarpıcı bir biçimde eksi kaydetmeye başladı. Mart ayında yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62 düştü. Yolcu sayısında Nisan'da yüzde 99, Mayıs'ta yüzde 98, Haziran'da yüzde 94 oranında düşüş kaydeden hava trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Yıl geneline bakıldığında kıtalar arası trafiğin yüzde 77, iç hatların yüzde 75, Avrupa içi hatlarınsa yüzde 74'lük düşüş kaydettiği belirtiliyor.

Yolcu taşımacılığı kadar olmasa da, hava yolu ile mal taşımacılığında da düşüş var. Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nin sayılarına göre 2020 yılında Alman havalimanlarından yaklaşık 4,5 milyon ton mal taşındı. Bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 4,1 oranında az olduğu belirtiliyor. Mal taşımacılığının özellikle 2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösterdiği ve yılın son dört ayında taşınan mal miktarının bir önceki yılın üzerinde olduğu öğrenildi.

dpa,AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe