 Havalimanı işçilerinin davası başlıyor | TÜRKİYE | DW | 05.12.2018

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TÜRKİYE

Havalimanı işçilerinin davası başlıyor

İstanbul Havalimanı’nın inşaatında kötü çalışma koşullarına karşı eylem yapan işçi ve sendikacıların yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapılıyor. Öte yandan inşaat sırasında en az 52 işçinin öldüğü bildiriliyor.

Türkei Protest gegen die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle des neuen Flughafens in Istanbul (Reuters/Demiroren News Agency/A. Celiktas)

İstanbul'daki 3. havalimanı şantiyesinde kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yapan, sonrasında operasyonla gözaltına alınan işçi ve sendikacıların davası bugün görülmeye başlanıyor. 31'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın birinci duruşması İstanbul Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İstanbul Havalimanı'nın inşaatı devam ederken inşaattaki işçiler 14 Eylül 2018 tarihinde, iş cinayetleri, çalışma şartlarının ağırlığı, maaşların zamanında veya hiç ödenmemesi, yatakhanelerde, banyo ve tuvaletlerde ciddi temizlik sorunları nedeniyle bir eylem başlatmış, eyleme güvenlik güçleri biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede işçilere ve sendikacılara, "görevi yaptırmamak için direnme”, "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”, "kamu malına zarar verme”, "toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23. maddede belirtilen aletlerle katılma ve mala zarar verme” suçlamaları yöneltildi.

Açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı

Açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı

İstanbul Havalimanı inşaatında 5 yılda 52 işçi öldü

Öte yandan İstanbul'daki yeni havalimanının inşaatı sırasında resmi verilere göre en az 52 işçinin öldüğü bildiriliyor. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, havalimanı şantiyesinde kaç işçinin yaşamını yitirdiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yöneltilen bilgi edinme başvurusuna resmi yanıt geldi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) aktardığı bilgilere göre, yanıtta "2013-2018 yılları arasında İstanbul Havalimanı inşaatında toplam 52 ölümlü iş kazası yaşandı” ifadesi yer aldı. Üçüncü havalimanı projesinin yüklenicisi İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nin daha önce yaptığı açıklamalarda bu sayı 30 olarak veriliyordu.

dpa / AÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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