Havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bölgedeki kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ederken patlamayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 97 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Koca açıklamasında "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde" dedi.

Olayla ilgili olarak Twitter üzerinden bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun.

Tüm dualar ve gayretler onlar için..." ifadesini kullandı. Çelik daha sonra yayınladığı ikinci mesajında devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu ifade etti.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD, kazanın endüstriyel olduğunu ve yetkililerden alınan bilgiye göre fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmadığını açıkladı.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında da fabrikada havai fişekler patlamaya devam etti. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü.

Düzce ve Kocaeli'den takviye ekipler sevk edildi

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un patlamanın ardından bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Söz konusu fabrikada, çoğunluğu kadın yüzlerce işçinin çalıştığı belirtiliyor

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