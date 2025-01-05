"Görüşme yetmez İmralı'nın kapıları açılmalı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti'nin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin yeterli olmayacağını, Öcalan'ın Türkiye ve Ortadoğu barışı için çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Diyarbakır'da halkla buluşma programındaki konuşmasında, DEM Parti'nin Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

DEM Parti heyeti ile İmralı'da görüşen Abdullah Öcalan'ın dile getirdiği, "Suriye'deki gelişmeleri herkes yakinen takip etmelidir. Filistin'deki, Gazze'deki gelişmeleri herkes yakinen takip etmelidir" sözlerinin arkasında olduklarını belirten Hatimoğulları, tarihsel bir kırılma anından geçildiğini kaydetti.

"Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak" diyen Hatimoğulları, "O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan'ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmayalım. 'Nasılsa işler hal oluyor barış oluyor' deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmemeliyiz" şeklinde konuşan Hatimoğulları, bu görüşmelerin bir barış sürecine evrilebilmesinin yolunun Kürt halkının demokratik zeminde eylemleri sürdürmek olduğuna işaret etti.

DEM heyetinin ziyaretleri sürecek

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 28 Aralık'ta İmralı'da yaptığı görüşmede Öcalan, "gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazır" olduğu mesajını vermişti.

Bu görüşme sonrasında Önder, Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. DEM Parti heyetinin yarın Gelecek Partisi, AKP ve Saadet Partisi ile görüşmesi, Salı günü de DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

ANKA,DW / JD,ET

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