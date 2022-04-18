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HatayFotoğraf: DHA
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Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

19 dakika önce

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dün gece ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerinin tehlike altında olmadığını bildirdi.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde TSİ 01.30 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 uçak ve 20 arazöz ile soğutma çalışmaları sürerken, Hatay Valiliği yangında sabotaj ihtimalini değerlendirerek 2 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü açıkladı. 

Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda TSİ 01.30 sıralarında alevler yükselmeye başlamış, alevleri gören vatandaşların ihbarıyla harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına karadan müdahale başlatmıştı. Ancak yangının, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmasıyla Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye arazöz, su tankı ve destek personel yönlendirmek zorunda kalmıştı. Bu sırada yangın farklı bir noktaya daha sıçramış ve büyümüştü.

Hatay'daki orman yangının söndürülmesine vatandaşlar da destek veriyor.
Hatay'daki orman yangının söndürülmesine vatandaşlar da destek veriyor.Fotoğraf: DHA

Gündüz havadan müdahale başladı

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte söndürme faaliyetlerini yoğunlaştırırken bir süre sonra yangına havadan da müdahale edilmeye başlandı. Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" uyarısı yapıldı.

Olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sürerken OGM’nin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartlarının etkisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca hava sıcaklığının 25,7 derece, nemin yüzde 17,2 ve rüzgarın da saatteki hızının 63 kilometre olduğuna dikkat çekilerek, yerleşim yerlerinin tehlike altında olmadığı vurgulandı.

Türkiye orman yangınlarına hazırlıklı mı?

 

DW,DHA/EG,ETO

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