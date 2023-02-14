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Hatay'da bu bina yerle bir oldu
Hatay'da bu bina yerle bir olduFotoğraf: DHA
FelaketTürkiye

Hatay'da yıkılan binanın eski sakininden ağır suçlama

3 saat önce

Depremde tamamen yıkılan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı binanın koridorunda çatlak olduğunu, temelinin kaydığını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli depremlerde yerle bir olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta 10 yıl yaşayan Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, binada tespit ettiği kusurları ilgililere anlattığını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını ileri sürdü.

2022 yılında binanın koridorlarında çatlaklar oluşmaya başladığını, binanın temelinin kaydığını iddia eden Yiğitbaşı, durumu bina yöneticisine anlattığında kendisine alay eder gibi davranıldığını, komşularının ise duyarsız kaldığını söyledi. Binanın kontrol edilmesi ve önlem alınması için çaba gösterdiğini ancak sonuç alamayınca taşınma kararı aldığını ifade eden Yiğitbaşı, "Cennetten bir köşe, cehennem oldu" dedi.

Zekiye Barutçu Yiğitbaşı uyarılarının dikkate alınmadığını ileri sürdü
Zekiye Barutçu Yiğitbaşı uyarılarının dikkate alınmadığını ileri sürdüFotoğraf: DHA

"Yöneticiye söyledim"

Yiğitbaşı, tavsiye üzerine Rönesans Rezidans'tan daire satın aldığını ve 2013 yılında taşındığını söyleyerek şöyle konuştu:

"İki daire aldık. 2022 yılına kadar da burada oturduk. Taşınmadan kısa süre önce koridorda çatlak gördüm. Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi. Yöneticiye anlattım, 'Ben korkuyorum' dedim. Temelin kaydığını düşündüğümü söyledim. Alay edermişçesine güldü. Olayın üzerine gittim, günlerce uyardım. Bunun üzerine yöneticim bana sorunu hallettiği söyledi. Nasıl çözdüğünü sorduğumda, mühendisler geldi, yapı denetimi yaptılar dedi. Teknik bazı şeyler söyledi, anlamadım. Komşulara da söyledim. Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim."

Binalarda çok sayıda kişi yaşıyordu
Binalarda çok sayıda kişi yaşıyorduFotoğraf: DHA

Yiğitbaşı, inşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans'ın enkazında inceleme yaptığını belirterek, "Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet. Orada 800-900 kişi oturuyordu. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim" diye konuştu.

Hatay'ın yok olan mahallesi

DHA/TY,HT

 

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