Hatay'da yıkılan binanın eski sakininden ağır suçlama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli depremlerde yerle bir olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta 10 yıl yaşayan Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, binada tespit ettiği kusurları ilgililere anlattığını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını ileri sürdü.

2022 yılında binanın koridorlarında çatlaklar oluşmaya başladığını, binanın temelinin kaydığını iddia eden Yiğitbaşı, durumu bina yöneticisine anlattığında kendisine alay eder gibi davranıldığını, komşularının ise duyarsız kaldığını söyledi. Binanın kontrol edilmesi ve önlem alınması için çaba gösterdiğini ancak sonuç alamayınca taşınma kararı aldığını ifade eden Yiğitbaşı, "Cennetten bir köşe, cehennem oldu" dedi.

Zekiye Barutçu Yiğitbaşı uyarılarının dikkate alınmadığını ileri sürdü Fotoğraf: DHA

"Yöneticiye söyledim"

Yiğitbaşı, tavsiye üzerine Rönesans Rezidans'tan daire satın aldığını ve 2013 yılında taşındığını söyleyerek şöyle konuştu:

"İki daire aldık. 2022 yılına kadar da burada oturduk. Taşınmadan kısa süre önce koridorda çatlak gördüm. Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi. Yöneticiye anlattım, 'Ben korkuyorum' dedim. Temelin kaydığını düşündüğümü söyledim. Alay edermişçesine güldü. Olayın üzerine gittim, günlerce uyardım. Bunun üzerine yöneticim bana sorunu hallettiği söyledi. Nasıl çözdüğünü sorduğumda, mühendisler geldi, yapı denetimi yaptılar dedi. Teknik bazı şeyler söyledi, anlamadım. Komşulara da söyledim. Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim."

Binalarda çok sayıda kişi yaşıyordu Fotoğraf: DHA

Yiğitbaşı, inşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans'ın enkazında inceleme yaptığını belirterek, "Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet. Orada 800-900 kişi oturuyordu. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim" diye konuştu.

Hatay'ın yok olan mahallesi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DHA/TY,HT