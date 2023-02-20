Hatay'da 6.4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem

Hatay Samandağ merkezli yeni bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.4 olarak duyuruldu.

Hatay'da akşam saatlerinde iki deprem daha yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre saat 20.04'te, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremden üç dakika sonra da merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.

AFAD, ilk depremin 16,7; ikinci depremin ise 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Hatay merkezli deprem, Suriye'nin yanı sıra Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

NTV yayınına bağlanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hasarlı bazı binaların yıkıldığını ve enkaz altında kalanların olduğunu söyledi.

AFAD'dan "riskli binalara girmeyin" uyarısı

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlara "deprem sonrası bölgedeki hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip edin" ifadelerine yer verildi.

AFAD'ın açıklamasında "Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denirken "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısı da yapıldı. Mersin ve Antalya Valilikleri de aynı uyarıyı yaparak, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, depremlerin ardından Twitter hesabından yayınladığı mesajında, vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durma çağrısında bulundu:

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldıklarını ve bunları değerlendirdiklerini" belirtti.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerde, ağır hasarlı çok sayıda binanın yıkıldığı bildiriliyor.

DW / SÖ,ET