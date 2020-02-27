Hatay Valisi: TSK İdlib’de saldırıya uğradı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı düzenlendiğini, saldırıda 22 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Doğan, çok sayıda yaralı bulunduğunu, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yaralıların kan ihtiyacı bulunmadığını da belirten Vali Doğan, askerlerin tedavilerine başlandığını da duyurdu. Hatay Valisi doğan ilaveten, hastanelerin çevresinde yığılma yaşanmaması için çağrı da yaptı.

Reuters'ın haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İdlib'deki hava saldırılarında en az 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İspanyol haber ajansı EFE de en az 30 Türk askerinin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Ajans, haberini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yakın kaynaklara dayandırdı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğü kaydedildi.

DW/ ETO, BW

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