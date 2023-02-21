Hatay depreminde can kaybı 6'ya yükseldi

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem ve 5,8 büyüklüğündeki artçı depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı, ardından en büyüğü 5,8 büyüklüğünde 90 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği kaydedildi. Gece boyunca 6 bin çadırın bölgeye gönderildiğini belirten AFAD, çadır sevkiyatının gün boyunca hava ve karayolu ile devam edeceğini açıkladı.

AFAD verilerine göre saat 20.04'te Defne ilçesinde meydana gelen deprem zeminden 16,74 kilometre, 20.07'de Samandağ merkezli artçı deprem ise 7 kilometre derinlikte oluştu.

Depremlerin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören çok sayıda binanın yıkılmasına yol açtığı bildirildi. Hasarlı binaların bulunduğu bölgelerden kaçan vatandaşların araçlarıyla etrafında bina olmayan açık alanlara akın ettiği belirtiliyor.

Koca:18'i ağır, 294 yaralımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da gece meydana gelen iki depremde 294 kişinin yaralandığını, 18'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarından bazılarında çatlaklar oluştuğunu belirten Koca, buralardaki hastaların tedbir gereği başka sağlık kurumlarına sevk edildiğini kaydetti.

Soylu: Hasarlı binalara girmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün gece yaptığı açıklamada artçı depremlere dikkat çekerek riskli binalara girilmemesi uyarısında bulundu.

Soylu, "Burada Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bunun son derece riskli ve de yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü hem artçı depremler devam ediyor. Binaların ağır hasarlı veya ne ölçüde olduğu bilinmeden içine girilmesi, genelgemizde ifade ettiğimiz gibi hocalarımız herhangi bir değerlendirme yapmadan bu binalara girilmesi, Allah korusun bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet teşkil edebilir” diye konuştu.

DW/BK,BÖ