Hatay cezaevinde firar girişimine müdahale: Üç ölü

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü depremin vurduğu Hatay'da Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda firar teşebbüsü olduğunu ve buna yapılan müdahalede üç mahkumun öldüğünü açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda firar teşebbüsü olduğu ve buna yapılan müdahale sonucunda üç mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada "Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunması ve ardından yangın çıkarması nedeniyle; firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapılmıştır" denildi.

Üç mahkum öldü

Açıklama söyle devam etti: "Müdahale sonucunda firar girişimi engellenmiş, yangın söndürülmüş tutuklu ve hükümlülerin güvenliği sağlanmıştır. Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan üçü vefat etmiştir."

Antakya depremde en fazla hasar gören kentlerden biri Fotoğraf: Tunahan Turhan/ZUMA Wire/IMAGO

Tahkikat başlatıldı

Olayla ilgili olarak Adalet Bakanı tarafından, Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörlerinin görevlendirildiği belirtilerek, yaşananlara dair adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri yer alırken, olaylar neticesinde ceza infaz kurumunun hükümlü ve tutuklular tarafından kullanılamaz halde tahrip olması nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkinin sağlandığı belirtildi.

DW / SSB,ET