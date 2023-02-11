Avusturya ve Alman ekipleri çalışmalarına ara verdi

Depremden en çok etkilenen, can kaybının yüksek olduğu Hatay'da Avusturya yardım ekiplerinden sonra Alman ekipler de çalışmalarına, güvenlik gerekçesi ile ara verdi.

Almanya'nın Bonn kenti merkezli Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) ile Duisburg merkezli, arama ve kurtarmada uzman insani yardım kuruluşu ISAR, güvenlik endişesi nedeniyle can kurtarma faaliyetlerine ara verdiklerini duyurdu. Alman Haber Ajansı dpa'nın bildirdiğine göre, son saatlerde Hatay'da ki güvenlik durumuna dair kendilerine farklı kaynaklardan ulaşan bilgilerin bu kararın alınmasına yol açtığı açıklandı.

Alman ekipler, ağırlıklı olarak çalışmalarını yürüttükleri Hatay'ın Kırıkhan bälgesinde kalmaya devam edecekler. THW Sözcüsü Katharina Garrecht, dpa'ya verdiği demeçte, enkazdan can kurtarmaya yönelik somut bir ipucu haberi almaları halinde söz konusu yere kurtarma amaçlı derhal intikal edeceklerini vurguladı.

Antakya'daki tahribat kuş bakışı görüntülerde daha da çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor Fotoğraf: DHA/AFP

Bölgedeki THW ve ISAR ekipleri, güvenlik endişesinin görülmesinin sebebinin gıda ve su temini konusunda çekilen sıkıntıdan kaynaklı olduğunu da belirttiler. Can kurtarma kuruluşu ISAR'ın bölgedeki sorumlusu Steven Bayer, "Yasın yavaş yavaş öfkeye dönüştüğünü tespit ettiklerini" belirtirken, THW'nin Bonn'daki merkezinden sözcü Tamara Schwarz da "Karmaşa ve vatandaşların tepkisi kaynaklı görüntüler yaşandığı" bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu. Schwarz, bölgeye giden gönüllü yardım ekibinin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Öncesinde Avusturya ekibi de faaliyetleri durdurdu

Alman ekipten önce de Avusturya Ordusu'na bağlı Afet Yardım Birlikleri biriminin de yine Hatay'da çalışmalarına ara verdiği açıklandı. Söz konusu ekipten sorumlu Üstteğmen Pierre Kugelweis, Avusturya Haber Ajansı'na (APA) verdigi demeçte, bölgedeki farklı gruplar arasında gerilimin arttığını söylemiş, "Silahla ateş edildiği" bilgisinin de kendilerine ulaştığını aktarmıştı. APA haber ajansına konuşan Kugelweis da söz konusu olumsuz gelişmeye rağmen Hatay'daki bölgelerinde kalmaya devam edeceklerini ve yardım gerekmesi halinde hemen görev almak üzere hazır bekleyeceklerini duyurdu.

Viyana Büyükelçiliği'nden açıklama

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği Twitter'den yaptığı duyuruda, "Büyükelçiliğimiz ekibin çalışmalarını takip etmekte olup aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır" mesajını paylaştı. Mesajın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Avusturyalı kurtarma ekibinin şu anda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. İnternet ve telefon bağlantısıyla ilgili genel sorunlar mevcuttur. Operasyonlara devam edebilmek için güvenli bir konumda AB yetkililerinden talimat beklemektedirler."

dpa / ETO,ET