  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi
FelaketTürkiye

Hatay, Çanakkale ve Mersin'de yangına müdahale sürüyor

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

https://p.dw.com/p/4Tyr7
Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyorFotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasında dün akşam saatlerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı bölgede nemin, rüzgarın ve hava sıcaklığının etkili olduğuna dikkati çekti.

"Burada da yaklaşık yüzde 21 nem ve saatte 21 kilometre hızla esen bir rüzgar söz konusu idi" diyen Yumaklı "Arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hemen hava ve kara araçlarını bölgeye sevk ettiler. 17 hava aracıyla başladı, daha sonra yaklaşık 80'e yakın kara aracı ve yaklaşık 450'ye yakın Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli müdahil oldu" bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YumaklıFotoğraf: DHA

Yangının enerjisinin yapılan müdahalelerin sonucunda akşam 19.00 sularında düştüğünü belirten Yumaklı "Şu an itibarıyla çok lokal bazı yerlerde devam ediyor olmakla birlikte çok şükür büyük bir risk olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu her şeyin bittiği ya da yangının tamamen kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Hem gecenin ilerleyen saatlerinde oluşabilecek hava şartları hem de nemle alakalı sıkıntılı bir durum, belki yine riskli bir durum oluşturabilir ama şu an itibarıyla yaklaşık etkilenen alanın 230 hektara çıktığıyla ilgili bizim, arkadaşlarımın bir ölçümü vardı. Şu an itibarıyla bu yaklaşık 100 hektarlık bir alana doğru inmiş vaziyette, 120 hektar civarında diyelim buna. An itibarıyla büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber arkadaşlarımızın tamamıyla kontrol altına almakla ilgili çabaları devam etmekte" dedi.

Saat 16.27 civarında Çanakkale'de çok geniş bir alanda hızlı bir rüzgarla birlikte başlayan başka bir yangının meydana geldiğini söyleyen Yumaklı bu yangında da yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiğini aktardı.

Hatay'daki orman yangınan müdahalede helikopterler de kullanılıyor.
Hatay'daki orman yangınan müdahalede helikopterler de kullanılıyor.Fotoğraf: DHA

Bölgenin aslında tarım arazilerinin bulunduğu bir bölge olduğunu ancak yangının yer yer de ormanlık alanlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yine burada da hava araçları ve kara araçlarıyla müdahale edildi. Halihazırda Çanakkale'de şu anda iki gece görüş hava aracıyla birlikte arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Bundan yaklaşık bir yarım saat sonra 17.00 gibi Mersin Gülnar'da başladı. Yine buraya da yaklaşık 12 hava aracı yönlendirildi. Halihazırda şu anda orada da 3 gece görüş hava aracı ve diğer kara araçlarıyla müdahaleler sürüyor. Sabah 06.55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın, orta ve üstü çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve an itibarıyla kontrol altına alındı. Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz. Hem İçişleri Bakanı'mız hem diğer kamu kurum kuruluşları, bölgelerin, illerin valileri çok yoğun bir şekilde yangının kontrol altına alınması için el ele, kol kola omuz omuza vermiş bir şekilde mücadele etmeye devam ediyorlar."

Çanakkale'deki yangından 500 hektarlık alanın etkilendiği bildirilirken, Mersin'de ise 5 evin yandığı, 25 evin ise tedbir amacıyla tahliye edildiği kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığına göre Hatay'da ise 7 ev yandı.

Yerlikaya, Hatay'daki yangının çıkış sebebinin bahçe temizliği için yakılan ateş olduğunun tespit edildiğini ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

DW, DHA / EC, GY

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Dolar ve Euro banknotları

Körfez sermayesi dış kaynak ihtiyacına çözüm olabilir mi?

Ekonomi29 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Frau fliegen nach Saudi-Arabien ab

Erdoğan ekonomik beklentilerle Körfez yolcusu

Erdoğan ekonomik beklentilerle Körfez yolcusu

Politika23 saat önce

Hollywood grevde

Hollywood grevde

Sanat15 Temmuz 2023

15 Temmuz'a ilişkin yanıt bekleyen sorular

15 Temmuz'a ilişkin yanıt bekleyen sorular

Politika15 Temmuz 2023
Yevgeniy Prigojin

Rusya: Prigojin'in trol fabrikasına ne oldu?

Rusya: Prigojin'in trol fabrikasına ne oldu?

Politika15 Temmuz 2023

Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark nedir?

Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark nedir?

İklim15 Temmuz 2023
Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay yemin ederek görevine başlayamamıştı

Can Atalay'ın avukatları Yargıtay'ın kararına itiraz etti

Can Atalay'ın avukatları Yargıtay'ın kararına itiraz etti

Hukuk ve Adalet14 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön