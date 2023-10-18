Hastane saldırısı: İsrail ve Hamas'tan karşılıklı suçlama

İsrail ordusu, Gazze'deki hastane saldırısından Filistinli militanların sorumlu olduğuna dair kanıt olduğunu iddia etti. Hamas ise saldırıda kullanılan silahların sadece İsrail'de olduğunu savunuyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki bir hastanede en az 500 kişinin hayatını kaybettiğipatlamayla ilgili bazı görüntü ve ses kayıtları yayınladı.

İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, "Sizlerle paylaştımız kanıt, Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamaya hedefini şaşıran bir İslami Cihad füzesinin neden olduğunu teyit ediyor" dedi.

Hagari, "Radar sistemimiz patlama sırasında Gazze'deki teröristlerce fırlatılan füzeleri takip etti ve roketlerin izlediği yola ilişkin analiz de hastane yakınlarından ateşlendiğini gösteriyor" diye konuştu.

İsrail'in suçladığı İslami Cihad örgütü ise bu iddiayı yalanlıyor. Filistinli yetkililer, hastanenin İsrail'in düzenlediği hava saldırısında vurulduğunu belirtiyor.

İsrail ordusunun sözcüsü Hagari, patlamanın bu kadar şiddetli olmasına ise harcanmamış füze yakıtının alev almasının neden olduğunu iddia etti. Hagari, "Hasarın çoğu roket yakıtından kaynaklandı, sadece roket başlığından değil" dedi.

Hagari, vurulan hastanenin etrafındaki binalarda yapısal hasar bulunmamasının ve bölgede kraterler oluşmamasının, bunun bir hava saldırısı olmadığını gösterdiğini savundu.

Rusya, saldırının ardından İsrail ve ABD'ye uydu görüntülerini paylaşmaları için çağrıda bulunmuştu. Sputnik radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bazılarının bu olayın sorumluluğunu kendi üzerinden atmaya çalıştığını belirtirken böyle bir konuda sadece yorum yaparak herhangi bir kanı oluşturulamayacağını ve uydu görüntülerinin yayınlanması gerektiğini belirtmişti.

İsrailli sözcü Hagari, "Teröristlerin kendi aralarında roketlerin yanlış atıldığına dair yaptığı konuşmaya ilişkin istihbarata da sahibiz" dedi. İsrail ordusu daha sonra bu doğrultuda bir ses kaydı da yayınladı.

Hamas: Bu silahlar sadece İsrail'de var

Hamas'ın İsrail ordusunun açıklamalarına yanıtı gecikmedi. Hamas, İsrail'in "çirkin yalanlarıyla kimseyi kandıramayacağını" belirtti.

Hamas açıklamasında, "İşgalci İsrail sadece kendisinin sahip olduğu Amerikan silahlarıyla gerçekleştirilen bu korkunç katliamın doğrudan sorumlusudur" denildi.

Uluslararası soruşturma beklentisi

Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili uluslararası bir soruşturma yürütülmesi bekleniyor.

İngiltere böyle bir soruşturmanın içinde yer almaya hazır olduğunu duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiltere olarak müttefiklerimizle birlikte burada ne olduğunu ortaya çıkarmak ve Gazze'deki masum sivilleri korumak için çalışacağız" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da "Olayın titiz şekilde soruşturulması şart" açıklamasında bulundu.

İsrail, AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve yüzlerce İsrailli'nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyen ve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, olası bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ise Hamas saldırıları sonucunda bin 400'ü aşkın vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DW,dpa,rtr,AFP/CÖ,HS

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