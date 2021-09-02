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Hastalık

Hastalık, organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu. Beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal durum.

DW Türkçe'nin hastalık ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Claudia Kreil (r) vom Impfzentrum am Robert-Bosch-Krankenhaus verabreicht eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus. Ältere Patienten und Menschen mit Immunschwäche erhalten bei einer Auffrischung von 01. September 2021 an eine weitere Dosis eines zugelassenen Impfstoffs. Sie soll die Antwort sein auf einen nachlassenden Immunschutz vor allem bei sogenannten vulnerablen Gruppen.

AB yetkili dairesi ECDC aşı tazelemeye şu an gerek görmüyor 02.09.2021

Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Avrupa'da vatandaşların aşılarının tazelenmesine acil ihtiyaç olmadığını açıkladı. Fransa yaşlılar ve risk grubundakilerin aşılarını tazelemeye başladı.

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), dealing with the new COVID-19 Coronavirus, is pictured on March 3, 2020 in Solna, Sweden. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

AB kurumundan uyarı: Ağustos başına kadar vakalar artacak 16.07.2021

AB'nin hastalıklarla mücadele kurumu, önümüzdeki haftalarda korona vakalarının sayısının yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor. Nedeni ise daha bulaşıcı olan Delta varyantı.

Gestellte Aufnahme. Symbolfoto: Coronavirus Diagnose. COVID-19, SARS-CoV-2. Berlin, 05.03.2020 Berlin Deutschland *** Presented picture Symbol photo Coronavirus diagnosis COVID 19, SARS CoV 2 Berlin, 05 03 2020 Berlin Germany Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.dex

Uzun Covid’i yaşayan anlatıyor: "Bu ağrı çekilecek gibi değil"  14.07.2021

Koronavirüs sonrası devamlı hastalık durumu Dünya Sağlık Örgütü’nce "Uzun Covid" olarak adlandırılıyor. Uzun Covid’i bu durumdan muzdarip Aret Mıgırdiçoğlu’na ve Dr. Levent Akyıldız’a sorduk. 
Supporters of Italy's national football team celebrate during the UEFA EURO 2020 semi-final football match between Italy and Spain, as the match is displayed on a giant screen, at the Piazza del Popolo, in Rome, on July 6, 2021. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Futbol Şampiyonası 2 bin 500 yeni vakaya neden oldu 07.07.2021

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) kaynaklı 2 bin 500’den fazla korona vakası olduğunu açıkladı.

Yeni kronik hastalık: Uzun Covid 26.06.2021

Covid-19 istatistiklerinde hep hastalar, ölümler ve iyileşen vakalar ön planda. Ancak son dönemde "iyileşen vakalar"ın hepsinin aslında iyileşmediği ortaya çıkıyor. Uzun Covid olarak adlandırılan semptomları uzmanlar "yeni bir kronik hastalık" olarak tanımlıyor.
May 17, 2021, Melbourne, Florida, United States: A nurse gives Sherri Trimble, 15, a shot of the vaccine at a vaccination clinic at Health First Medical Centre..On May 12, 2021, the CDC approved the use of the Pfizer BioNTech vaccine in 12 through 15-year-old adolescents. Vaccinating this age group is seen as a keyway for middle and high schools to reopen fully by this fall. (Credit Image: © Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Wire

ABD'li uzmanlar: mRNA aşısı ile kalp iltihaplanması arasında bağ "muhtemel" 24.06.2021

ABD’li uzmanlar mRNA aşısı olan gençlerde çok nadiren görülen kalp rahatsızlıklarının aşıyla ilgili olmasının "ihtimal dahilinde" olduğunu, ancak aşının faydalarının risklerinden "çok daha fazla" olduğunu bildirdi.

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Çocuk aşısına talep artıyor ama doktorlar temkinli 17.06.2021

BioNTech aşısı 12-15 yaş arasındaki çocuklara da uygulanabiliyor. Bu nedenle söz konusu yaş grubundakilerde aşıya talep artıyor. Ancak Almanya'da sadece daha önce hastalık geçirmiş çocuk ve ergenler aşılanıyor.

ILLUSTRATION - Eine Frau kratzt sich am 18.01.2019 in einer Wohnung in Hamburg am Arm (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Google aramalarında yeni trend: Uyuz hastalığı 19.05.2021

Türkiye'deki uyuz vakalarında özellikle son bir yılda, pandemiyle birlikte artış yaşanıyor. Uzmanlar, uyuzun piyasadaki ilaçlara direnç gösterdiğini söylüyor. Hastalar ise çareyi internette arıyor.
12.05.2021 President Joe Biden delivers remarks about COVID vaccinations in the South Court Auditorium at the White House, Wednesday, May 12, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

ABD aşı olanlara maske zorunluluğunu gevşetti 14.05.2021

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) aşıları tamamlanmış kişiler için maske takma zorunluluğunu gevşetti. Aşı olan kişiler birçok kapalı mekanda ve dışarda kalabalık ortamlarda maske takmak zorunda olmayacak.
13.05.2020, Rheinland-Pfalz, Mainz: Im Außenbereich des Lokals Wilma Wunder am Mainzer Domplatz stehen die Tische auf Abstand. Restaurants und Kneipen in Rheinland-Pfalz dürfen seit dem 13. Mai 2020 unter strengen Vorgaben wieder öffnen. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'da "korona kolaylıkları" yürürlüğe giriyor 07.05.2021

Almanya’da aşı olan ve Covid-19 hastalığını atlatanlara kolaylıklar öngören düzenleme, Pazar günü yürürlüğe giriyor. Uygulamanın Alman ekonomisine ayda 4 milyar euro büyüklüğünde katkı sağlaması bekleniyor.

Korona geçirdim, aşı olmam gerekir mi? 28.04.2021

Münih Teknik Üniversitesi ve Münih Helmholtz Merkezi'nden Prof. Dr. Ulrike Protzer Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra bile, aşı olmanın neden mantıklı olacağını anlatıyor.

The Johnson & Johnson vaccine Janssen

ABD'de J&J aşısını durdurma tavsiyesi 13.04.2021

ABD'nin resmi sağlık kurumları FDA ve CDC, yaşanan altı tromboz vakası nedeniyle Johnson & Johnson aşısının kullanımına ara verilmesini tavsiye etti.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** +++30.03.2021+++Qingdao, China+++ Medical workers inoculate students with the vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) at a university in Qingdao, Shandong province, China March 30, 2021. Picture taken March 30, 2021. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

Çinli yetkiliden aşı açıklaması: Yanlış anlaşıldım 12.04.2021

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri Direktörü Gao Fu, kamuoyuna Çin üretimi koronavirüs aşılarının etkisinin düşük olduğu şeklinde yansıyan açıklamalarının "tamamen yanlış anlaşıldığını" söyledi.

(200414) -- BEIJING, April 14, 2020 () -- A staff member tests samples of the COVID-19 inactivated vaccine at a vaccine production plant of China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) in Beijing, capital of China, April 11, 2020. China has approved two COVID-19 inactivated vaccine candidates for clinical trials, according to the State Council joint prevention and control mechanism against the coronavirus Tuesday. The two vaccine candidates were developed by Wuhan Institute of Biological Products under the China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), and Sinovac Research and Development Co., Ltd, a company based in Beijing. Clinical trials of the two vaccines have started. (/Zhang Yuwei) |

Çin'den itiraf: Aşılarımızın etkisi düşük 11.04.2021

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri'nin direktörü Gao Fu, ülkede üretilen koronavirüs aşılarının etkisinin "düşük" olduğunu açıkladı. Gao, etkiyi artırmak için farklı aşıların karıştırılmasının düşünüldüğünü söyledi.

Koronavirüs çocukları nasıl etkiliyor? 07.04.2021

Mutasyona uğramış koronavirüsün çocukları da etkilediğine dair haberler endişe yaratıyor. Peki, Covid-19'un çocuklarda hangi belirtileri var? Anne babalar neye dikkat etmeli?
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AB ülkeleri aşı hedeflerini tutturamadı 31.03.2021

AB ülkelerinde aşı sevkiyatı ve planlamada yaşanan sorunlar istatistiklere de yansıdı. Avrupa Komisyonu'nun mart sonu için belirlediği aşılama hedefini hiçbir ülke tutturamadı.
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