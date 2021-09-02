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Hastalık, organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu. Beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal durum.
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Covid-19 istatistiklerinde hep hastalar, ölümler ve iyileşen vakalar ön planda. Ancak son dönemde "iyileşen vakalar"ın hepsinin aslında iyileşmediği ortaya çıkıyor. Uzun Covid olarak adlandırılan semptomları uzmanlar "yeni bir kronik hastalık" olarak tanımlıyor.
ABD’li uzmanlar mRNA aşısı olan gençlerde çok nadiren görülen kalp rahatsızlıklarının aşıyla ilgili olmasının "ihtimal dahilinde" olduğunu, ancak aşının faydalarının risklerinden "çok daha fazla" olduğunu bildirdi.