ABD'li uzmanlar: mRNA aşısı ile kalp iltihaplanması arasında bağ "muhtemel"

ABD’li uzmanlar mRNA aşısı olan gençlerde çok nadiren görülen kalp rahatsızlıklarının aşıyla ilgili olmasının "ihtimal dahilinde" olduğunu, ancak aşının faydalarının risklerinden "çok daha fazla" olduğunu bildirdi.