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Suriye'deki ABD askerleriFotoğraf: picture alliance/AP/Z. Garbarino
PolitikaSuriye

Haseke saldırısına ABD ordusundan kınama

12 dakika önce

ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde Suriyeli Kürtlerin vurulduğu insansız hava aracı saldırısını kınadı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dört kişinin öldüğü saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutmuştu.

https://www.dw.com/tr/haseke-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1na-abd-ordusundan-k%C4%B1nama/a-62874757

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin ABD'li komutanı John Brennan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde sivil can kaybına neden olduğu iddia edilen insansız hava aracı saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tümgeneral Brennan, ABD öncülüğündeki CJTF-OIR koalisyonu adına bu saldırıyı kınadığını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) programı kapsamında eğitim gören genç kızların voleybol oynarken saldırıya hedef olduğunu belirten Brennan, Perşembe gecesi yaşanan bu olayda dört kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Böylesi eylemlerin, sivillerin korunmasını zorunlu kılan savaş hukukuna aykırı olduğuna dikkat çeken Brennan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların artmasının, "IŞİD tehdidinin devam ettiği bu kırılgan bölgede kaosa neden olduğunu" söyledi.

Brennan, tüm taraflara "acilen gerginliği azaltmaları ve Koalisyon'un IŞİD'e karşı cephede elde ettiği ciddi kazanımları riske sokacak eylemlere son vermeleri için" çağrıda bulundu.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Gözlemevi, saldırının, ABD destekli Suriyeli Kürt güçlerin kadın komutanlarından birinin Haseke'deki tesisi ziyaret ettiği sırada düzenlendiğini öne sürdü.

DW,AFP/CÖ,JD

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