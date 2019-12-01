 Hasan Cemal′in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı | TÜRKİYE | DW | 02.12.2019

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TÜRKİYE

Hasan Cemal'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Gazeteci ve yazar Hasan Cemal’in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Cemal pasaportunun iade edildiğini Twitter üzerinden duyurdu.

Hasan Cemal

Hasan Cemal

Gazeteci ve yazar Hasan Cemal'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Cemal Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Pasaportum iade ediliyor, ilgisini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

T24'ün haberine göre Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz'in yurt dışına çılış yasağını içeren adli kontrol talebinin kaldırılmasına ilişkin talebini değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışı yasağını kaldırdı. Mahkemenin kararında "sanık hakkında kalan bakiye ceza miktarının nazara alındığı" belirtildi.

Hasan Cemal Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitmiş, polisler hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu bildirerek Hasan Cemal'in pasaportuna el koymuştu.

P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun kurucu başkanı Hasan Cemal T24 haber sitesinin yazarları arasında bulunuyor.

DW/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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