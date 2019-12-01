Hasan Cemal'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Yorum: İktidarın imaj derdi

“Batı’da Suriye nedeniyle eleştirilen iktidar, potansiyel turistin kaçmasından endişeli. Ama daha fazlası da var. Bazı büyük yatırımlar da aynı nedenle kaçmak üzere. İmaj düzeltme çabaları bu yüzden”. Banu Güven yazdı.