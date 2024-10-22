Tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından mahkum olan Hollywood'un önde gelen yapımcılarından Harvey Weinstein'e kanser teşhisi kondu.

Amerikan medya kuruluşları NBC News ve ABC News'in aktardığına göre 72 yaşındaki Weinstein, New York'taki Rikers Adası'nda bulunan hapishanesinde lösemi tedavisi görüyor.

Ünlü Hollywood stüdyosu Miramax'ın kurucusu Weinstein'ın hastalığının, halk arasında beyaz kan hücresi veya akyuvar olarak bilinen lökositlerin kanseri olan Kronik Myeloid Lösemi (KML) olduğu belirtildi. Yavaş ve sinsi seyreden bir hastalık olan bu lösemi türüne erkeklerde kadınlara oranla biraz daha fazla rastlanıyor.

Geçen ay acil bir kalp ameliyatı geçiren Weinstein, katıldığı son duruşmada hasta ve güçsüz görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Weinstein'ın sağlık sorunlarının kamuoyunda tartışılmasının "rahatsız edici" olduğunu belirten sözcüsü Juda Engelmayer, "Bay Weinstein'ın gizliliğine saygı için daha fazla açıklama yapmayacaklarını" söyledi.

MeToo hareketinin başlangıcı

California'da tecavüz suçlamalarından hüküm giyen Weinstein halihazırda 16 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Weinstein hakkında ayrıca 2020 yılında New York'ta tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl mahkumiyet kararı verilmiş, ancak geçen Nisan ayında temyiz mahkemesi yargılamadaki kusurlar nedeniyle bu kararı bozmuştu. Henüz bu davada yeniden yargılama süreci başlamadı.

Weinstein'a yönelik suçlamalar 2017 yılında "MeToo" hareketini tetiklemiş, başta Hollywood olmak üzere pek çok sektörden kadınlar cinsel taciz ve saldırılara karşı seslerini yükseltmişti. O dönem aralarında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Ashley Judd gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80'den fazla kadın, Weinstein'ı taciz, cinsel saldırı veya tecavüzle suçladı.

İddiaları reddeden Weinstein ise cinsel ilişkilerin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savunuyor.

AFP,Reuters / MUK,EC

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