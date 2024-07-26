Harris'ten Netanyahu'ya: Savaşın bitme vakti geldi

Washington ziyaretini sürdüren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Gözler özellikle Netanyahu'ya Gazze'deki savaşla ilgili nasıl bir mesaj vereceği merak edilen Harris'in üzerindeydi.

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından 5 Kasım'daki ABD seçimlerinde Demokratların adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Harris, İsrail Başbakanı'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Gazze'de son dokuz aydır yaşananlar kahredici. Ölü çocukların ve canlarını korumak için kaçan çaresizce aç insanların görüntüleri. Bazen iki, üç hatta dört kez yer değiştirmek zorunda kalan insanlar... Bu trajediler karşısında kafamızı çeviremeyiz. Bu acıya hissizleşmemize izin veremeyiz. Ben sessiz kalmayacağım" dedi.

Netanyahu'ya Gazze'de "çok fazla sayıda masum sivilin ölümü" ve bu bölgedeki "vahim insani duruma" dair "ciddi endişelerini" açık şekilde ifade ettiğini belirten Harris, "Bu savaşın bitme zamanı geldi" diye konuştu.

Biden'a kıyasla daha sert bir ton

İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu ancak "bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu" söyleyen Harris, bir Filistin devleti kurulması için de çağrıda bulundu.

İsrail ile Hamas'ı ateşkes ve rehine anlaşmasına varmaya davet eden Harris, "Az önce Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, bu anlaşmayı yapmanın zamanı geldi" dedi.

Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılması ve savaşın bitirilmesi konusunda Biden'la benzer ancak daha sert bir tonda mesajlar veren Harris, İsrail'e daha ziyade kapalı kapılar ardında baskı yapan ABD Başkanı'nın bu politikasını da terk etmiş göründü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Oval Ofis'teki görüşmesinden bir fotoğraf Fotoğraf: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Biden-Netanyahu görüşmesi

ABD Başkanı Biden'ın da Netanyahu ile yaptığı görüşmede ateşkes ve rehine anlaşmasının bir an önce "sonuçlandırılması" için çağrıda bulunduğu açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bu görüşmede ayrıca Gazze'deki savaşta "kalıcı bir sona ulaşılması" gerektiğini ifade etti.

Netanyahu ise Oval Ofis'teki görüşmenin başlangıcında Biden'a "Gururlu bir Siyonist Yahudi'den gururlu bir Siyonist İrlandalı Amerikan'a, 50 yıllık kamu hizmetiniz ve 50 yıl boyunca İsrail Devleti'ne verdiğiniz destekten ötürü size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Biden ve Netanyahu ikili görüşmenin ardından Gazze'deki ABD'li rehinelerin aileleriyle bir araya geldi.

Trump ile Florida'da görüşecek

Netanyahu bugün ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile buluşacak. Görüşme, eski ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki malikânesinde gerçekleşecek.

İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Hamas'a karşı "mutlak zafer" sözü vermişti.

ABD ve İsrail'in İran destekli tüm silahlı gruplara karşı mücadelede ortak çıkarının bulunduğunu belirten Netanyahu, "Amerika ve İsrail birlikte durmalı. Biz birlikte durursak, hakikaten basit bir şey olur: Biz kazanırız, onlar kaybeder" demişti. Netanyahu, ABD'deki savaş karşıtı göstericileriyse "İran'ın kullanışlı aptalları" olarak tanımladı.

DW,AP,AFP,Reuters/CÖ,TY

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