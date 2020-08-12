Harris ve Pence kozlarını televizyonda paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım 2020'de yapılacak Başkanlık seçiminde Başkan yardımcılığı için yarışan Cumhuriyetçi Mike Pence ile Demokrat Kamala Harris, televizyonda canlı yayınlanan tartışma programında karşılıklı suçlamalarda bulundular.

Başkan Donald Trump'ın halen yardımcılığını yürüten ve bu görev için yeniden aday gösterilen Mike Pence ile Demokratların Başkan adayı Joe Biden'ın seçilmesi halinde yardımcılığına getirilecek Kamala Harris, programa aralarına konulan iki şeffaf plastik bariyer ile katıldılar. İki adayın arasında yaklaşık dört metre mesafe bırakıldı.

Trump'ın sağlık durumu tartışmaya damga vurdu

Donald Trump'a Covid-19 teşhisi konulmasından bu yana değişen ülke gündemi, 90 dakika süren programın ilk yarım saatine damgasını vurdu.

Kamala Harris hükümetin pandemiyle mücadelesini ''Ülke tarihinde görülen en büyük başarısızlık'' olarak nitelendirdi. Harris'in ABD'de 200 bin kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini söylemesine üzerine Mike Pence hükümet tarafından alınan tedbirleri savundu. Pence, halk sağlığının salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren hükümet için en büyük önceliğe sahip olduğunu belirterek Harris'i vatandaşların koronavirüse karşı geliştirilecek aşı umutlarını ''yok etmekle'' suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence

Vergi indirimi tartışması

Tartışmanın öne çıkan konularından biri de ülkenin ekonomik durumu oldu. Tartışılan konular arasında yüksek işsizlik oranları, ekonomik toparlanma planları ve vergi indirimleri vardı. Kamala Harris, başkanlık yarışından galip çıkmaları halinde Joe Biden'ın, Trump tarafından hayata geçirilen vergi reformlarının iptal edileceğini söyledi. Harris, ''Joe Biden yılda 400 bin dolar (yaklaşık 340 bin euro) kazanan kimsenin vergisini yükseltmeyecek. Trump hükümeti ekonominin başarısını zenginlerin durumuna bakarak ölçüyor, ancak Biden işçi halkın ekonomik durumunun düzelmesi için çalışacak'' dedi.

''Joe Biden başkanlığının daha ilk gününde vergileri arttırır'' sözleriyle Harris'e tepki gösteren Mike Pence ise Donald Trump'ı savundu. Pence, Trump'un aldığı vergi indirimi kararı sayesinde ülkenin koronavirüs salgını esnasında rahatlama yaşadığını iddia etti.

Demokratların Başkan adayı Joe Biden'ın seçilmesi halinde Kamala Harris ülkenin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı olacak.

İklim değişikliği konusunda farklı iki duruş

90 dakikalık televizyon düellosunda iklim değişikliği de ele alındı. Tartışmanın sunucusu USA Today'den Susan Page'in ''Sizce küresel ısınma hayati bir tehlike mi?'' sorusuna Mike Pence ''İklim değişiyor, bilimsel gelişmelere göre hareket edeceğiz'' diyerek net bir cevap vermekten kaçındı. Kamala Harris ise ''Joe Biden başkan olursa Paris Anlaşması'na tekrar iştirak etmekten gurur duyarız'' dedi.

Mike Pence ve Kamala Harris arasındaki televizyon düellosu, Başkan Trump'ın sağlık durumu hakkındaki belirsizlikler nedeniyle, yaklaşık bir ay sonra yapılacak seçimler öncesinde gerçekleştirilen son düello olabilir. Trump ve Biden'ın 15 ve 22 Ekim için planlanan televizyon düellolarının akıbeti Trump'ın sağlık durumuna bağlı.

dpa / NS, TY

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