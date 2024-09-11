Harris-Trump düellosu: Kim kazandı, kim kaybetti?

ABD'de başkan adayları ilk kez televizyon münazarasında yüz yüze geldi. Trump "Harris çok fena kaybetti" derken yayın sonrası anketler Demokrat adayın daha başarılı bulunduğuna işaret ediyor.

ABD'de başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris ilk kez bir televizyon münazarasında karşı karşıya geldi. ABC News kanalının ev sahipliğinde 90 dakika olarak planlanan program iki adayın karşılıklı suçlamalarıyla dolu 105 dakikanın ardından tamamlandı.

Kampanya döneminde sadece bir röportaj veren Harris'in Trump karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyordu. Münazara sonrası anketler Demokrat adayın performansının başarılı bulunduğuna işaret ediyor.

CNN televizyonunun yayını izleyen 605 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 63'ü Harris'in yayın sırasında Trump'dan daha iyi performans gösterdiğini söyledi. Trump'ı daha başarılı bulanların oranı yüzde 37 oldu. İzleyicilerin yüzde 44'ü Harris'in, yüzde 40'ı ise Trump'ın "sıradan halkın yüzleştiği sorunları daha iyi anladığını" söyledi. Ancak ekonomi konusunda Trump'ın politikaları yüzde 55'e yüzde 35'lik büyük farkla daha çok beğenildi. Anket katılımcılarının yüzde 4'ü münazara sonrası oy verecekleri adayı değiştirdiklerini söyledi.

Öne çıkan mesajlar

Televizyondan canlı yayınlanan münazarada, Trump ve Harris arasında söz düellosu yaşandı. Programda Harris "Eğer Donald Trump başkan olsaydı Putin şu anda Kiev'de oturuyordu" dedi, Avrupalı liderlerin Trump'ın yokluğundan memnun olduklarını savundu. Harris Başkan Yardımcısı olarak görüştüğü yabancı liderlerin "Trump'a güldüğünü" öne sürdü.

Gazze konusunda Harris "Savaş bitmek zorunda" derken, Trump eğer ofiste kendisi olsaydı savaşın hiç başlamayacağını iddia etti. Trump Harris'i İsrail'den nefret etmekle de suçladı. Öte yandan Kamala Harris'in yer aldığı Biden yönetimi Gazze savaşının başından beri İsrail'e yoğun silah sevkiyatı gerçekleştiriyor.

CNN anketine göre Harris'in münazara performansı daha başarılı bulundu Fotoğraf: Mario Tama/Getty Images

Harris seçimi kazanırsa orta sınıfa yönelik vergi indirimleri ve iki yıl önce Yüksek Mahkemenin iptal ettiği kürtaj hakkına federal korumayı yeniden tesis etme sözü de verdi.

Daha önce rakibi Harris'e "yoldaş" diye seslenen Trump program sırasında da Harris'in babasının "Marksist ekonomi profesörü" olduğunu ve kızını "iyi eğittiğini" söyledi.

Trump Macaristan Başbakanı Viktor Orban için "En saygı değer adam" dedi. Moskova'ya yakınlığıyla bilinen Orban ülkesi AB Dönem Başkanlığını aldıktan sonra yaptığı Rusya ve Çin ziyaretleriyle Brüksel'in tepkisini çekmişti. Orban kendini "Barış için rahat koltuklarımızdan kalkmalıyız" diye savunmuştu.

Trump seçimi kazanırsa Ukrayna'ya destek verip vermeyeceği sorusuna "Ben savaşın bitmesini istiyorum" şeklinde yanıt verdi. Daha önce göreve gelirse "savaşı 24 saatte bitireceğini" söylemiş, ancak bunu nasıl yapacağına dair ayrıntı vermemişti.

Cumhuriyetçi aday yayın sırasında sosyal medya sitesi Facebook'ta yayılan bir söylentiyi de sahiplendi ve göçmenlerin Ohio'da evcil hayvanları yediğini iddia etti, "Kedileri yiyorlar" dedi. Ancak bölge polisi ve yerel medya iddiaların gerçek olmadığını aktardı.

Trump moderatörlere tepkili

Donald Trump ABC News moderatörlerinin "adil davranmadığından" şikâyet etti. İki moderatör ve Harris'i kastederek "Üçe karşı tek başına" mücadele ettiğini savundu. Ancak yine de "Bence harika bir gece oldu" diye konuştu.

Fox News kanalı "Trump ABC News moderatörlerine karşı mücadele etti" dedi, moderatörlerin Harris'in iddialarına sessiz kaldığını ancak Trump'ın her söylediğinin gerçekliğini kontrol etmek için acele ettiklerini aktardı. Cumhuriyetçilere yakın New York Post gazetesi de "Trump sadece Harris'e değil iki moderatöre de cevap yetiştirmek zorunda kaldı" diye yazdı.

Trump ve Harris Philadelphia'daki stüdyoda yüz yüze geldi Fotoğraf: Brian Snyder/REUTERS

Bu arada Harris'in kampanya ekibi ikinci bir münazaraya hazır olduklarını duyurdu. Bu açıklamaya "Düşüneceğiz" diye yanıt veren Trump, "İkinci bir tartışma istiyor çünkü burada çok kötü kaybetti" yorumunu yaptı.

Biden'dan Harris'e destek

Programı New York'ta bir otelde ailesiyle birlikte izleyen Başkan Joe Biden tartışmayı kazanan tarafın Harris olduğunu söyledi. Biden, X üzerinden, "Başkan Yardımcısı Harris ülkemizi ileriye taşıyacak en iyi seçim olduğunu kanıtladı" diye yazdı.

Haziran'da Demokratların ilk aday tercihi Başkan Joe Biden CNN ev sahipliğindeki düelloda çok kötü bir performans sergilemiş, sonrasında adaylık iddiasından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Taylor Swift'ten Kamala Harris'e kedili destek mesajı

Münazaradan hemen sonra Amerika'nın en ünlü isimlerinden Taylor Swift seçimlerde Kamala Harris'e oy vereceğini açıkladı. Harris, "Birçoğunuz gibi ben de tartışmayı izledim. Seçimlerde oyumu Kamala Harris'e vereceğim" dedi. Swift 283 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "Çocuksuz kedili kadın" imzası attı. Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance 2021 yılında "ABD, kendi hayatları ve verdikleri kararlardan mutsuz bir grup çocuksuz kedili kadın tarafından yönetiliyor" demiş, adaylığının ilanının ardından bu sözleri yeniden gündem olmuştu.

DW / MUK,JD

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