 Harley-Davidson üretimi yurt dışına kaydırıyor | DÜNYA | DW | 26.06.2018

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DÜNYA

Harley-Davidson üretimi yurt dışına kaydırıyor

Amerikan motosiklet üreticisi gümrük tarifeleri nedeniyle üretimini yurt dışına taşıyor. ABD Başkanı Trump Harley-Davidson'un kararını hayretle karşıladığını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü Amerikan motosiklet markası Harley-Davidson'ın Avrupa pazarına yaptığı üretimini ek gümrük vergisi nedeniyle kısmen yurt dışına kaydırma kararına tepki gösterdi.

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ABD-AB arasındaki ticari gerginlik sürüyor. AB’nin bazı Amerikan mallarına yönelik ek gümrük vergisi misillemesinden sonra Trump, AB’den ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu. (23.06.2018)

AB'nin ABD'den ithal edilen viski, kot pantolon ve motosiklet gibi ürünlere getirdiği ek gümrük vergi uygulaması yürürlüğe girdi. Birçok ürünün fiyatının artması bekleniyor. (22.06.2018)

ABD Başkanı Trump ticari anlaşmazlıkta Çin'in misilleme kararına daha fazla gümrük vergisi tehdidiyle karşılık verdi. Çin yönetimi Trump'ı şantaj yapmakla suçladı ve tehditlerin karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu. (19.06.2018)

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "bütün şirketlerden ilk Harley-Davidson'ın teslim bayrağı açmasını hayretle karşıladığını" belirtti. Trump "Sizin için çok mücadele ettim. Ticarette bize büyük kayıplar verdirten AB'ye yaptığınız ihracata sonunda vergi ödemeyeceksiniz" sözleri ile tepkisi dile getirdi. ABD Başkanı motosiklet üreticisinin gümrük tarifelerini "bahane" olarak kullandığını belirterek "sabırlı" olunmasını istedi.

Harley-Davidson şirketi AB'nin ek gümrük vergisine tabi tutma kararı nedeniyle üretimi kısmen yurt dışına taşıyacağını ve Avrupa pazarlarında rekabet gücünü koruyabilmek için başka seçenekleri olmadığını duyurmuştu.

Avrupa Birliği, Trump yönetiminin ithal alüminyum ve çeliğe zamlı gümrük tarifesi uygulama kararına tepki olarak, Harley-Davidson'ın ürünleri dışında aralarında yerfıstığı ezmesi, blucin ve viskinin de bulunduğu çeşitli Amerikan ürünlerine cezai gümrük vergisi koymuştu. Bu ürünlerin çoğu Trump taraftarlarının çoğunlukta olduğu eyaletlerden ithal ediliyor.

Avrupa önemli bir pazar

Harley-Davidson şirketi AB'nin gümrük vergisini yüzde 6'dan yüzde 31'e çıkartması nedeniyle ürünlerinin Avrupa'daki satış fiyatının ortalama 2 bin 200 dolar artacağını ve bir buçuk yılda tamamlanması planlanan üretim nakli tamamlanana kadar fiyat farkını üstleneceğini duyurmuştu. Zamlı gümrük tarifesinin yıl sonuna kadar şirkete 30 ila 45 milyon dolarlık ek maliyet çıkaracağı tahmin ediliyor.

Harley-Davidson'ın geçen yıl 40 bin motosiklet sattığı Avrupa şirketin ABD'den sonraki en önemli pazarını oluşturuyor. Genç Amerikalıların motosiklete daha az ilgi duyması Avrupa pazarının önemini arttırıyor. Şirket üretimin kısmen yurt dışına taşınmasının istihdam üzerindeki muhtemel etkisi hakkında açıklama yapmadı. Harley-Davidson'ın Brezilya, Tayland ve Hindistan'da da üretim tesisleri bulunuyor.

DW,dpa,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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