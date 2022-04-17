  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Ukraine Krieg Charkiw
Fotoğraf: Maryke Vermaak/AFP/Getty Images
ÇatışmalarUkrayna

Harkiv'e saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Ukrayna’nın Harkiv kentine Pazar günü Rusya'nın düzenlediği saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

https://www.dw.com/tr/harkive-sald%C4%B1r%C4%B1da-en-az-5-ki%C5%9Fi-hayat%C4%B1n%C4%B1-kaybetti/a-61498596

Bölgesel sağlık yetkililerinin AFP haber ajansına verdiği bilgilere göre, Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv kentine Pazar günü Rus güçlerinin düzenlediği saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Harkiv bölgesi sağlık biriminin başkanı Maksim Kaustov, ölü sayısını doğruladı. Saldırılar sonrasında yanan binalara itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği, sokaklarda panik havasının hûkim olduğu kaydedildi.

Rusya, Ukrayna’nın kuzeyinden çekillmesinden bu yana, doğu bölgesinde ve Rusya sınırına 21 kilometre uzaklıkta olan Harkiv kentine saldırılarını arttırdı. Cuma günü yerleşim yerlerine yapılan bombardımanda 10 kişinin, Cumartesi günü de bir saldırı sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bunun yanı sıra, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Zolote kenti valisinin açıklamasına göre, Pazar günkü bombardımanda kentte en az iki kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Mariupol'da kalan Ukraynalı güçlerin teslim olmadığını, ve çatışmalara devam ettiğini açıkladı. Şmihal "Şehir düşmedi" dedi.

Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Mariupol
MariupolFotoğraf: Alexander Ermochenko/REUTERS

Mariupol'daki Ukrayna birliklerine "teslim ol" çağrısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın güney doğusunda bulunan ve kuşatma altındaki liman kenti Mariupol’daki Ukraynalı güçlere Pazar günü sabah saat 05:00 ile 12:00 arasında teslim olma çağrısı yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada Rus güçlerinin Mariupol kentindeki saldırılarına devam ettiği belirtildi. Rusya’nın Ukraynalı güçlere yaptığı teslim olma çağrısından önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol kentindeki durumun "çok ağır" olduğunu söylemişti ve hükümetinin şehirdeki askeri güçlerle her gün irtibatta olduğunu belirtmişti. Zelenskiy Mariupol'daki Ukrayna birliklerinin öldürülmesi halinde Moskova ile barış görüşmelerinin de iptal olacağını söyledi.

Rusya'nın yaptığı çağrıya karşılık, Ukraynalı güçlerin teslim olması durumunda, Mariupol kenti işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Rusya tarafından ele geçirilen ilk kent olacak. Kentteki duruma ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamalarda, haftalardır kuşatma altında olan kentin Rus kontrolüne geçtiği ve geriye kalan az sayıdaki Ukrayna birliklerinin ise Azovstal çelik fabrikasına sıkıştığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu metalürji tesisi Azovstal'da oluşan "korkunç" durum karşısında, Ukraynalı askerlere silahları bırakma çağrısı yaptı ve Moskova saatiyle 13:00’e kadar teslim olan askerlerin "canlarının bağışlanacağını" duyurdu.

Azov Denizi'nin kenarında bulunan Mariupol kentinin, ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk ile Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım‘ın arasında yer aldığı için Rusya açısından stratejik bir önemi bulunuyor.

Mariupol
MariupolFotoğraf: Alexei Alexandrov/AP/dpa/picture alliance

"Mariupol'da saldırılar devam ediyor"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından bugün açıklanan raporda ise, Rus ordusunun Mariupol kentine hava saldırısında bulunmaya devam ettiği  ve Rus güçlerinin "büyük olasılıkla" bir deniz operasyonuna hazırlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca, Harkiv şehrindeki kısmi kuşatmanın ve yerleşim alanlarına yapılan bombardımanın devam ettiği açıklandı. Kuzeydeki  Harkiv ve Kuzeydoğudaki Sumi kentlerine yapılabilecek füze saldırılarına karşı uyarıda bulunuldu.Rus birlikleri, ülkenin kuzeyinden çekileceğini duyurmuş, ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmıştı.

Ayrıca, Pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev’in yakınlarındaki Brovari kenti belediye başkanı tarafından yapılan açıklamada, füze saldırıları neticesinde kentteki altyapının tahrip olduğu belirtildi.

İnsani koridor bugün açılamadı

Ukrayna'dan bugün yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda savaştan zarar görmüş yerlerden, Rus birlikleriyle anlaşılamadığı gerekçesiyle sivillerin tahliyesinin durdurulduğu belirtildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, konuya ilişkin "17 Nisan itibariyle, işgalcilerle tahliye rotaları konusunda bir ateşkes sağlayamadık. Bu yüzden, maalesef bugün insani koridor açmıyoruz" ifadelerini kullandı.

rtr, dpa, AFP / AI, EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

"Moskova" Karadeniz’de battı, gerilim tırmandı

"Moskova" Karadeniz’de battı, gerilim tırmandı

Rus donanmasının amiral gemisi Moskova’nın Karadeniz’de batması Ukrayna’da sevince yol açtı. Rusya ise Ukrayna’nın Rus hedeflerine saldırılarına, "sert karşılık" verileceğini duyurdu.
Politika
15 Nisan 2022
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’da yaşananları ilk kez soykırım olarak niteledi.

Biden Putin'i Ukrayna'da soykırım yapmakla suçladı

Biden Putin'i Ukrayna'da soykırım yapmakla suçladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna’daki sivil ölümleri nedeniyle savaş suçu işlemekle suçlayan ABD Başkanı Biden, şimdi de Rusya liderinin Ukrayna'da "soykırım" uyguladığını söyledi.
Politika
13 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'nin yeni çevre sorunu: Geri dönüşüm

Doğa ve Çevre
6 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Belirsizlik gıda güvenliğini riske atıyor

Belirsizlik gıda güvenliğini riske atıyor

Gıda güvenliği
8 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Rusya'nın Murmansk bölgesinde bulunan bir madenin yakınındaki nikel üretim merkezi - (01.03.2021)

Alman endüstrisinin nikel sancısı

Alman endüstrisinin nikel sancısı

Ekonomi
16 Nisan 2022
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic

İnsan Hakları Komiseri’nden Kavala mütalaası

İnsan Hakları Komiseri’nden Kavala mütalaası

Hukuk ve Adalet
14 Nisan 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön