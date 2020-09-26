 Hariri Lübnan’da yeniden başbakan oldu | DÜNYA | DW | 22.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Hariri Lübnan’da yeniden başbakan oldu

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan'ın önde gelen Sünni siyasetçisi Saad Hariri'yi başbakan olarak atadı. Hariri bu görevden bir yıl önce istifa etmişti.

Saad Hariri

Saad Hariri

Hükümetine karşı düzenlenen gösteriler nedeniyle bir yıl önce istifa eden Saad Hariri, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından hükümeti kurmak için yeniden başbakan olarak atandı. Dördüncü kez başbakanlık görevini alan 50 yaşındaki Hariri, ülkede 1975-1990 iç savaşından beri yaşanan en derin krizi çözebilmek için yeni bir hükümet kurmaya çalışacak.

Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yardımların önünü açmak için şart koştuğu, ekonomik ve finansal reformları hızla yapabilmek için bir an önce yeni kabinesini kuracağını söyledi.

Ancak Lübnan'ın siyasi sisteminin mezhepsel yapısında ilerlemek ve yeni bir kabine oluşturmak gibi büyük zorluklarla karşılaşacak olan Hariri'nin bunun dışında bankacılık krizi, para biriminin büyük değer kaybı, artan yoksulluk ve ülkenin belini büken kamu borçları gibi sorunlarla da baş etmek zorunda olacağı belirtiliyor.    

Öte yandan siyasi gözlemciler yeni kurulacak hükümetin artan koronavirüs vakalarıyla mücadele etmenin yanı sıra 200 kişinin ölümüne ve milyarlarca dolar maddi zarara yol açmış olan ağustos ayındaki büyük Beyrut Limanı patlamasının sonuçlarıyla da baş etmesi gerekeceğine dikkat çekiyor.    

Dördüncü kez başbakan

Sünni lider Hariri'nin başbakanlığındaki son hükümet koalisyonu, yaklaşık bir yıl önce halkın yönetici elitlere karşı öfkelerini protestolarla açığa vurması sonrası devrilmişti. Hariri 2009 yılından bu yana dördüncü kez Lübnan'ın siyasi sisteminin güç paylaşımlı yapısında, Sünni Müslümanlara verilen başbakanlık görevine gelmiş oldu.

Hariri gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zorluklardan dolayı umudunu kaybetmek üzere olan Lübnanlılara ekonomimizi, güvenliğimizi ve ülkemizi tehdit eden çökme tehlikesini durdurmak için çalışmaya kararlı olduğumu söylüyorum" şeklinde konuştu.

Hariri, kendi partisi olan Gelecek Hareketi'nin yanı sıra, Şii Amal Partisi, Dürzi siyasetçi Walid Jumblatt'in partisi ve diğer küçük partiler tarafından da destekleniyor.

Cumhurbaşkanı Aoun'un damadı tarafından yönetilen ülkedeki en büyük Hristiyan partisi olan Özgür Vatansever Hareket Partisi (FPM) ise Hariri'yi aday göstermediğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada Hariri gibi deneyimli bir siyasetçinin bir teknotrat hükümete liderlik edemeyeceği belirtildi. Ülkenin ikinci büyük Hristiyan partisi de Hariri'yi desteklemediğini açıkladı.

Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Lübnan'da hükümet kuramayan Başbakan Edib istifa etti

Lübnan'da hükümet kurması için başbakanlığa atanan Mustafa Edib, görevinden ayrıldığını açıkladı.  

Lübnan yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut halkı, siviller, gönüllüler ve uluslararası yardım kuruluşları patlamanın izlerini silmeye, yol açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Devletin yeniden inşa çalışmalarındaki rolü ise yok denecek kadar az.   

Benzer içerik

Libanon Neuer Ministerpräsident Mustapha Adib

Lübnan'da hükümet kuramayan Başbakan Edib istifa etti 26.09.2020

Lübnan'da hükümet kurması için başbakanlığa atanan Mustafa Edib, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Libanon Beirut Premierminister Hassan Diab

Lübnan'da hükümet istifa etti 10.08.2020

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükümetin istifasını kabul etti ancak yeni kabine kurulana kadar görevde kalmasını istedi. Lübnan hükümeti, Beyrut patlaması nedeniyle artan tepkiler üzerine istifasını sunmuştu.

Libanon Mustapha Adib, neuer Premierminister

Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Edib başbakan oluyor 31.08.2020

Kriz yorgunu Lübnan’ın yeni başbakanı, 2013 yılından bu yana ülkenin Almanya Büyükelçiliği görevini sürdüren ve siyasi deneyimi olmayan hukukçu ve siyaset bilimci Mustafa Edib olacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD'den Rusya ve İran'a manipülasyon suçlaması

ABD'nin Ulusal İstihbarat Direktörü, Rusya ve İran'ın Amerikalı seçmenlerin bilgilerine ulaştığını ve seçmenlere yalan haberler yaydığını iddia etti.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  