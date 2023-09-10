Hansi Flick görevden alındı

Son olarak hazırlık maçında Japonya'ya 4-1 mağlup olan Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Hansi Flick görevinden alındı.

Almanya A Milli Erkekler Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hansi Flick görevinden alındı. Göreve geldiğinden bu yana alınan başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilen Flick, son olarak Cumartesi günü Wolfsburg kentinde oynanan hazırlık karşılaşmasında Almanya'nın Japonya'ya 4-1 mağlup olmasının ardından kamuoyu ve spor medyası tarafından bir kez daha yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.

Rudi Völler Fotoğraf: Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa

Alman Futbol Federasyonu (DFB) aldığı bu kararla, 123 yıllık tarihinde ilk kez bir milli takım teknik direktörünü görevinden uzaklaştırmış oldu. DFB'den yapılan açıklamada, Salı günü Dortmund'ta Fransa'ya karşı oynanacak bir diğer hazırlık maçına takımı, Almanya Milli Takımı Sportif Direktörü Rudi Völler'in hazırlayacağı ve takımla birlikte sahaya çıkacağı duyuruldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya'da, Milli Takım'ın yeni teknik direktör adayları arasında, daha önce TSG Hoffenheim, RB Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran, 36 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın adı öne çıkıyor.

DW / ET,BÜ

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