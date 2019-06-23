Hannoversche Allgemeine: Erdoğan artık yenilmez değil

Die Zeit gazetesinin internet sayfasında yayımlanan analizde, "Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki tarihi zaferi Türklerin bütün baskılara rağmen otokrasiyi kabul etmeyeceklerini gösteriyor" ifadesi kullanılıyor. Analizin devamında şu görüşler dikkat çekiyor:

"Demokrasilerde, seçimler sırasında işleyen kontrol mekanizmalarının olması zaruri. Bu, İstanbul'daki Belediye Başkanlığı seçiminde vardı aksi takdirde muhalefet kazanamazdı. Bu iyi bir haber çünkü Türkiye'de hala işleyen bir hukuk devleti ve demokratik yapılar var. Türkiye sık sık ülkedeki demokrasinin öldüğü haberleriyle manşetlere çıktı. Şimdiki durumsa demokrasilerin birçoklarının düşündüğü kadar kolay ölmeyeceğine iyi bir örnek."

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un internet sayfasında yer alan İstanbul seçimiyle ilgili yorumunun başlığı ise "İstanbul’da kontrol kaybı." Yorumda şu görüşlere yer veriliyor:

"İktidar partisi (AKP) ve özellikle de partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul mücadelesini uzun süre ulusal bir soruna yükselterek, kendisine zarar verdi. Çünkü İmamoğlu'nu AKP'den memnun olmayan herkes için bir projeksiyon haline getirdiler. Karizmatik aday şık, barışcıl ifadelerin hakim olduğu kampanyasıyla laik-ulusalcı CHP'nin çekirdek seçmeninin daha da üzerinde bir kesimde rağbet gördü. AKP'nin bunu engelleme ve özellikle de İstanbul'da yaşayan Kürtleri İmamoğlu'ndan uzak tutma konusundaki geç girişimi, hazin biçimde başarısız oldu."

Hannoversche Allgemeine Zeitung’un İstanbul seçimiyle ilgii yorumu ise şöyle:

"Seçim sonucu sadece İmamoğlu için büyük bir başarı değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir uyarı sinyali: Erdoğan artık yenilmez değil. Erdoğan yükselişine 1994 yılında İstanbul'da Belediye Başkanı olarak başlamıştı. 25 yıl sonra bu belediye başkanlığı seçimi Erdoğan'ın siyasi inişinin başlangıcını damgalayabilir. Bu seçimler özellikle hırpalanmış Türk demokrasisi için bir zafer. Erdoğan sistematik olarak özgürlükleri sınırlandırdı, kuvvetler ayrılığını zayıflattı ve muhaliflerin gözünü korkutmaya çalıştı. Üç yıl önceki darbe girişiminden bu yana kendisini eleştirenlere karşı benzersiz bir dalga ile tasfiye uyguluyor. Yarım milyona yakın insan gözaltına alındı ya da tutuklandı, on binlerce kişi cezaevinde, üstelik birçoğu hakkında iddianame yok. Ancak Erdoğan insanların özgürlük arzusunu bastıramıyor."

Konuyla ilgili aktaracağımız son yorum Badische Zeitung'dan:

"İlginç olan Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi AKP'nin sonuçlara nasıl tepki vereceğidir. Bu sonuçlardan yine şüphe mi duyacaklar? Ya da Erdoğan tehdidini gerçeğe dönüştürüp seçimlerin galibini mahkeme önüne çıkarıp yerine kayyım mı atayacak? Böylesine bir tavır sadece bir öfke patlamasını tetiklemeyecektir. İmamoğlu'nun görevden alınması Türkiye'yi de ağır bir türbülansa sürükleyebilir. Seçimler bitti. Erdoğan sadece kazanabileceğini değil, kaybedebileceğini de ortaya koymak zorundadır."

HT,GA

© Deutsche Welle Türkçe