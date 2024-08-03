Haniye suikastı: "Mossad İranlı ajanları kullandı"

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinde İsrail'in İranlı ajanları kullandığı öne sürüldü. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph'ta yer alan ve İranlı iki yetkilinin ifadelerine dayanan habere göre, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad tarafından devrişilen İranlı ajanlar Haniye'nin Tahran'da kaldığı binanın üç farklı odasına patlayıcı yerleştirmekle görevlendirildi.

Gazeteye konuşan, isimleri gizli tutulan İranlı yetkililer güvenlik kamerası kayıtlarının, ajanların birkaç dakika içinde farklı odalara odaya girip çıktıklarını gösterdiğini iddia etti. Aktarılana göre Haniye'nin kaldığı odadaki patlayıcılar Çarşamba günü saat 02.00'da uzaktan kumanda ile patlatıldı. Ajanların daha sonra ülkeyi terk ettiği ancak hala İran'dan yerel bir kaynakla temas halinde oldukları öne sürülüyor.

"İlk plan Reisi'nin cenazesinde öldürmekti"

Haberde ayrıca Haniye'nin aslında Mayıs ayında helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesine katıldığı sırada öldürülmesinin planlandığı ancak kalabalığın fazla olması ve eylemin başarısız olma ihtimali yüzünden bunun iptal edildiği iddiası yer aldı.

Bu planın yerine Mossad'ın görevlendirdiği iki İranlı'nın Haniye'nin kaldığı ülkenin en seçkin askeri birimlerinden Devrim Muhafızları'na ait misafirhaneye patlayıcı yerleştirilmesi planının devreye sokulduğu kaydedildi.

Haniye, İran'da göreve yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran'da ordu ve istihbarat görevlileri gözaltında

ABD'nin New York Times gazetesi iseHaniye'nin öldürülmesiylebağlantılı olarak İran'da en az 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında istihbarat ve ordu görevlileri ile Haniye'nin kaldığı misafirhanenin çalışanları bulunuyor. Haberin soruşturmayı bilen iki İranlı yetkiliye dayandığı belirtiliyor.

New York Times birkaç gün önce de Haniye'yi öldürdüğü belirtilen bombanın Devrim Muhafızları misafirhanesine aylar önce sokulduğunu yazmıştı.

Haniye'nin öldüğü haberinin basına yansımasının ardından Hamas liderinin bir insansız hava aracı ya da uçaktan ateşlenen bir füze ile vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. İran ve Hamas saldırıyla ilgili İsrail'i suçlarken, İsrail yönetimi ise şimdiye kadar saldırıyı ne üstlendi ne de reddetti.

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dpa / GY,ET

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